W obwodzie kaliningradzkim w Rosji dobiega końca budowa dużej stacji radarowej, która – według szacunków – będzie w stanie wykrywać samoloty, rakiety i statki w odległości do 3000 km. W zasięgu jej działania może znaleźć się znaczna część Europy, w szczególności Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Ukraina.

Kompleks powstaje w pobliżu miasta Gwardijsk, około 37 km od granicy z Polską. Na zdjęciach satelitarnych firmy ICEYE widać trzy rzędy anten, z których każdy ma ponad 500 metrów długości. Teren obiektu został ogrodzony podwójnym płotem.

Według danych polskiego serwisu Defence24 budowa rozpoczęła się w marcu 2023 roku. Prawdopodobnie chodzi o stację radarową podobną do rosyjskiego kompleksu 29B6 „Kontener”. Działa ona w paśmie krótkofalowym i wykorzystuje odbicia fal radiowych od jonosfery. Technologia ta pozwala na wykrywanie obiektów poza zasięgiem bezpośredniej widoczności. Rosyjscy wojskowi twierdzą, że „Kontener” może jednocześnie śledzić do 10 tysięcy celów powietrznych, w tym myśliwce F-35.

Pułkownik rezerwy Sił Zbrojnych Litwy Vaidotas Malinionis zauważył, że nowa stacja może zapewnić rosyjskiemu dowództwu dodatkowy czas na podjęcie decyzji w przypadku konfliktu z NATO. Uzyskane informacje mogą być również wykorzystywane podczas przygotowywania operacji ofensywnych. Jednocześnie, według wojskowego, ze względu na znaczne rozmiary radar stanowi łatwy cel do ataku.

Łotewska analityczka wojskowa Evija Dyatkovich uważa, że stacja pomoże rosyjskim siłom zbrojnym wykrywać również obiekty lecące na niskiej wysokości, w szczególności drony. Jej zdaniem może to obniżyć skuteczność wykorzystania dronów przez kraje NATO.

Kolejny duży radar powstaje w pobliżu Czerniachowska w obwodzie kaliningradzkim. Jak podaje Defence24, obiekt będzie miał kształt pierścienia o średnicy ponad 1600 metrów. Jego budowa również rozpoczęła się w marcu 2023 roku. Serwis przypuszcza, że obie stacje mogą być ze sobą powiązane, jednak przeznaczenie drugiego kompleksu pozostaje na razie nieznane. Łącznie w regionie znajduje się ponad 20 obiektów służących do rozpoznania i zwalczania radiowo-elektronicznego.

Wcześniej prezydent Rosji Władimir Putin oświadczył, że Moskwa jest gotowa użyć wszystkich dostępnych środków uzbrojenia, w tym broni jądrowej, w odpowiedzi na atak ze strony Zachodu. Według słów Malinionisa Rosja może rozmieścić w obwodzie kaliningradzkim do 100 głowic jądrowych. Wysocy rangą urzędnicy z Polski i Litwy uważają, że część z nich już znajduje się w tym regionie, jak podał dziennik „The Times”.

Informację tę podaje Deutsche Welle.

Siły obronne zniszczyły system przeciwlotniczy „Tor” oraz stację radarową w Rosji.

Wideo: W obwodzie samarskim w Rosji drony zaatakowały stację rurociągu naftowego, wybuchł pożar

Czytaj nas na