W Rosji planuje się odmówić rodzinom przyznania jednolitego zasiłku na dzieci z powodu dużych kwot wpływających na ich konta bankowe. Odpowiednie zmiany w przepisach dotyczących przyznawania świadczeń przygotowało Ministerstwo Pracy Federacji Rosyjskiej. W resortu wyjaśniono, że od 1 stycznia 2027 r. ruch środków na rachunkach będzie brany pod uwagę do celów analitycznych, a już od 1 kwietnia takie wpływy mogą stać się podstawą do odmowy przyznania zasiłku.

Zgodnie z propozycją Ministerstwa Pracy łączna kwota wpływów na konta rodziny nie powinna przekraczać dwukrotności jej rocznego dochodu. Jednocześnie przy obliczaniu nie będą brane pod uwagę przelewy między krewnymi, środki z kredytów, odliczenia podatkowe oraz udokumentowane dochody ze sprzedaży majątku. Informacje będą pozyskiwane za pośrednictwem systemu współpracy międzyresortowej, dlatego wnioskodawcy nie będą musieli samodzielnie zbierać zaświadczeń. Jeśli bank nie dostarczy niezbędnych informacji w wyznaczonym terminie, obywatele będą mogli przekazać je samodzielnie.

Projekt przewiduje również, że od 1 stycznia 2027 r. minimalny dochód uprawniający do otrzymania zasiłku zostanie podwyższony do dziesięciu minimalnych stawek wynagrodzenia (MSW) rocznie. Wymóg ten nie będzie dotyczył osób, które mają obiektywne przyczyny braku dochodów. W szczególności chodzi o kobiety w ciąży, rodziców dzieci w wieku do trzech lat, osoby niepełnosprawne oraz bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy.

Informują o tym rosyjskie media propagandowe.

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