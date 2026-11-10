Igor Ananski, deputowany do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej z partii „Sprawiedliwa Rosja” oraz członek komisji ds. energetyki, komentując nową falę niedoborów benzyny w kraju, porównał tę sytuację do „kolejek po kiełbasę”. Zbagatelizował wpływ ukraińskich ataków na rosyjskie rafinerie i wyjaśnił, że ograniczenia w sprzedaży paliwa wynikają rzekomo z gorączkowego popytu wśród nabywców, co zmusza sprzedawców do stosowania takich środków.

Według Ananski, „Rosnieft” wprowadziła w niektórych regionach ograniczenia w sprzedaży paliwa, aby zmniejszyć podwyższony popyt. Poseł porównał to do letnich kolejek po benzynę, a także do sytuacji, w których Rosjanie masowo wykupywali kaszę gryczaną i kiełbasę. Jednocześnie zapewnił, że obecna sytuacja różni się od tej z lata, a niezbędne wnioski zostały już wyciągnięte, a zapasy zgromadzone.

Ponadto Ananski faktycznie przyznał, że rosyjskie siły zbrojne nie są w stanie w pełni ochronić rafinerii przed atakami. Według niego w przypadku masowego nalotu, gdy na obiekt zmierza około 150 dronów, uszkodzenia są nieuniknione.

Informują o tym rosyjskie propagandowe media.

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