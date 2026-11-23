Aplikacje mobilne rosyjskich banków zaczęły prosić użytkowników o coraz więcej uprawnień dotyczących dostępu do funkcji smartfonów i danych osobowych.

W sumie serwis uzyskał 49 nowych uprawnień, których wcześniej nie wymagał. Wśród nich znajdują się: automatyczne uruchamianie, dostęp do połączeń telefonicznych, nagrywanie dźwięku, wybudzanie urządzenia z trybu uśpienia, zmiana kontaktów, przeglądanie zdjęć i innych plików, a także możliwość aktualizowania się bez wiedzy użytkownika.

Podobne zmiany obserwuje się również w innych rosyjskich serwisach bankowych. Dzieje się to w kontekście nowych wymagań dotyczących ich funkcjonowania, związanych z systemem działań operacyjno-śledczych kontrolowanym przez FSB. Jesienią 2025 roku służby specjalne zobowiązały wiodące banki Federacji Rosyjskiej do zainstalowania sprzętu SORM w celu przechowywania korespondencji, wiadomości głosowych, nagrań wideo i innych treści.

Informują o tym rosyjskie media propagandowe

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