Spadki na rosyjskim rynku akcji rozpoczęły się już 19 listopada, w związku z wizytą Władimira Putina w Chinach, a nasiliły się po tym, jak szczyt z udziałem Donalda Trumpa i Xi Jinpinga nie przyniósł konkretnych rezultatów. W ciągu trzech dni indeks moskiewskiej giełdy stracił ponad 6%, a rosyjskie spółki – setki miliardów rubli kapitalizacji.

Jak podaje rosyjskie wydawnictwo, w środę indeks Moskiewskiej Giełdy spadł o 1%, a w czwartek, 19 listopada, o kolejne 2,1%. W piątek spadki trwały nadal: o godz. 14:32 czasu moskiewskiego wskaźnik spadł dodatkowo o 2,3%.

W podsumowaniu tygodnia rynek odnotował najsilniejszy spadek od połowy sierpnia. W ciągu trzech dni od rozpoczęcia wizyty Putina w chińskim Shenzhen indeks stracił 335 mld rubli kapitalizacji i spadł do miesięcznego minimum — 2355,9 punktów.

Analitycy wskazują jako jedną z przyczyn wyprzedaży brak pozytywnych sygnałów po trójstronnym spotkaniu Putina, Trumpa i Xi Jinpinga. Podpisana przez przywódców deklaracja zawierała ogólne oświadczenia dotyczące reformy ONZ i zapobiegania wojnie nuklearnej, jednak nie pojawiły się żadne konkretne porozumienia dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie.

Zamiast tego podczas końcowej konferencji prasowej Putin wygłosił kolejne groźby pod adresem Ukrainy. Obiecał „bolesną odpowiedź” na atak na most krymski, stwierdził, że Rosja została rzekomo oszukana w sprawie rozszerzenia NATO, oraz powtórzył żądanie przekazania Moskwie pozostałej części terytorium Donbasu.

Bankier inwestycyjny Jewgienij Kogan stwierdził, że nadzieje na sukces rozmów pokojowych się rozpadają, a rosyjski rynek akcji wraca do rzeczywistości.

W ciągu tygodnia akcje wielu największych rosyjskich spółek również znacznie straciły na wartości. W szczególności „Gazprom” stracił 7%, „Rosnieft” – 7,2%, „Nornikiel” – 9,9%, VTB — 8,3%, „Rosseti” — 12,3%, a „Aeroflot” — 8,8%.

Pomimo prób przedstawienia udziału Putina w szczycie jako jego sukcesu dyplomatycznego, politolog Abbas Gallyamov zwrócił uwagę na nierówność pozycji politycznej rosyjskiego przywódcy w porównaniu z Trumpem i Xi Jinpingiem. Jego zdaniem sam fakt obecności Putina na wydarzeniu z udziałem wpływowych światowych przywódców nie świadczy o osiągnięciu przez Moskwę statusu równoprawnego partnera.

Przypomnijmy, że wyniki wizyty Putina w Chinach wywołały szok na rosyjskim rynku akcji.

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