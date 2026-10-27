Rosyjski politolog Aleksander Kinev, który trafił do aresztu śledczego w sprawie dotyczącej próby handlu narkotykami, ogłosił strajk głodowy. Powodem jest to, że nie ma możliwości skorzystania z toalety w przepełnionej celi.

Według obrońcy, wraz z Kinevem w celi przebywa jeszcze 34 osoby, a zamiast toalety znajduje się tam otwór w podłodze. Z powodu gipsu na nodze, złamanej w dwóch miejscach, politolog nie może samodzielnie z niego skorzystać.

„Zamiast toalety [w celi] znajduje się otwór w podłodze, a z powodu gipsu na nodze, złamanej w dwóch miejscach, nie może on korzystać z toalety. Dlatego nie je” – zaznaczył Birjukow.

Adwokat dodał, że podjął wszelkie możliwe kroki, aby jego klient został przeniesiony „do warunków odpowiadających jego stanowi zdrowia”.

Kinewa został zatrzymany i osadzony w areszcie 25 września. Obecnie przebywa w areszcie śledczym nr 4 „Medved”.

Podczas posiedzenia sądowego 22 października politolog oświadczył, że użycie siły przez funkcjonariuszy organów ścigania podczas zatrzymania doprowadziło do „podwójnego ciężkiego złamania” prawej nogi oraz licznych stłuczeń, co zostało odnotowane w aktach sprawy.

Według słów Kinewa zatrzymanie miało miejsce w mieszkaniu. Funkcjonariusze nie przedstawili się, przez co nie rozumiał, kto przyszedł, i, jak sam zaznaczył, „odczuł strach i szok”.

Politolog podkreślił, że z powodu odniesionych obrażeń pobyt w areszcie śledczym może doprowadzić do dalszego pogorszenia się jego stanu zdrowia.

„Nie ma tu możliwości uzyskania wykwalifikowanej pomocy medycznej. Nie ma możliwości normalnego poruszania się” – oświadczył Kinev.

Przed zatrzymaniem Aleksander Kinev aktywnie komentował wybory do rosyjskiej Dumy Państwowej, które odbyły się w dniach 18–20 września. Według jego oceny, gdyby nie doszło do fałszerstw, frekwencja wyniosłaby około 40%, a partia „Jedna Rosja” uzyskałaby nie więcej niż 35% głosów.

Kinev jest doktorem nauk politycznych, badaczem rosyjskich wyborów i polityki regionalnej. W latach 2006–2012 kierował działem analitycznym stowarzyszenia „Głos”. Później był członkiem struktur eksperckich przy Centralnej Komisji Wyborczej Rosji oraz współpracował z Komitetem Inicjatyw Obywatelskich.

Od 2018 roku politolog współpracuje z fundacją „Misja Liberalna”.

W lutym 2026 roku rosyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości wpisało Aleksandra Kinewa do rejestru „zagranicznych agentów”. Resort twierdził, że politolog rzekomo „rozpowszechniał nieprawdziwe informacje” na temat decyzji i polityki władz rosyjskich, a także na temat systemu wyborczego kraju.

Kinev próbował zaskarżyć tę decyzję, jednak bezskutecznie.

Poinformował o tym jego adwokat Michaił Birjukow.

W Rosji, w Moskwie, aresztowany politolog i specjalista ds. wyborów Aleksander Kinev nie może chodzić, ponieważ w areszcie śledczym nie wydano mu kul po złamaniu nogi. Poinformował o tym dziennikarz Gleb Jarowoj, powołując się na list Kineva.

W Moskwie Sąd Miejski państwa agresora – Rosji – odrzucił apelację analityka politycznego Aleksandra Kineva dotyczącą środka zabezpieczającego i pozostawił go w areszcie śledczym co najmniej do 24 listopada. Kinev jest oskarżony o próbę sprzedaży dużej partii narkotyków, jednak zaprzecza zarzutom.

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