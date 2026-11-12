W Rosji gwałtownie rośnie popyt na sprzęt służący do ochrony przedsiębiorstw przed dronami w związku z regularnymi atakami ze strony Ukrainy. W 2026 roku sprzedaż systemów przeciwdronowych może osiągnąć 56 mld rubli, przy czym ponad 60% zamówień zrealizują firmy cywilne. W przyszłym roku rynek, zgodnie z prognozami, wzrośnie o kolejne 20% — do 67 mld rubli.

Informację tę podaje „Kommersant”, powołując się na ocenę holdingu „Rosel”, wchodzącego w skład państwowej korporacji „Rostec”. Przedstawiciele firmy oświadczyli, że mają już zamówienia na systemy przeciwdziałania dronom na kilka lat do przodu.

Według przedstawicieli holdingu klienci coraz częściej rezygnują z zakupu pojedynczych radarów na rzecz kompleksowej ochrony obiektów. Takie rozwiązania łączą radary, kamery i czujniki sygnałów radiowych, które przekazują informacje do jednego centrum dowodzenia.

Ataki na Ukrainie stymulują popyt na systemy przeciwdziałania dronom

Szef projektów strategicznych GLONASS Aleksander Zamiatin twierdzi, że w 2026 roku rynek sprzętu przeciwdronowego wzrósł dziesięciokrotnie. Jako jeden z czynników wymienił dekret Władimira Putina, który zezwolił na przekazywanie przedsiębiorstw pod zarząd państwowy, jeśli nie podejmują one środków ochrony przed dronami.

Według szacunków eksperta klienci komercyjni stanowią już co najmniej połowę popytu, a ich udział będzie nadal rósł. Ochrona jest potrzebna obiektom infrastruktury krytycznej, przedsiębiorstwom przemysłowym, centrom przetwarzania danych, kompleksom logistycznym i węzłom transportowym.

Dyrektor generalny firmy „Transport przyszłości” Andrij Lebiediew wiąże rozwój rynku ze wzrostem zasięgu geograficznego i intensywności ataków na infrastrukturę cywilną. Zaznaczył również, że rozwój samych dronów zmusza producentów do udoskonalania środków przeciwdziałania. Dlatego coraz większą popularność zyskują kompleksowe systemy łączące wykrywanie celów za pomocą radarów, częstotliwości radiowych i technologii optycznych.

Główni zamawiający to przedsiębiorstwa energetyczne i przemysłowe

Według eksperta Narodowej Inicjatywy Technologicznej ds. nowych materiałów i technologii, Jewgienija Wyszniewskiego, aż 70% zamówień na systemy przeciwdronowe pochodzi z sektora paliwowo-energetycznego. Wyjaśnia to podatnością otwartych terenów przemysłowych na ataki: trafienie jednego drona może na długo wstrzymać pracę rafinerii ropy naftowej lub podstacji.

Według szacunków przedstawiciela projektu wojskowo-technicznego „Loktar” rosyjskie systemy obronne zajmują do 80% rynku pod względem wartości. Jednocześnie poszczególne komponenty takiego sprzętu są drogie. Ekspert w dziedzinie bezzałogowych systemów lotniczych Pawło Kamniew szacuje ich wartość na dziesiątki, a czasem nawet setki milionów rubli.

W rosyjskiej branży uważa się, że popyt na takie technologie utrzyma się również po zakończeniu wojny. Andriej Lebiediew przypuszcza, że wraz z upowszechnieniem się cywilnego wykorzystania dronów systemy przeciwdziałania im staną się częścią nowej infrastruktury bezpieczeństwa.

Rosja planuje podwyższyć kary dla przedsiębiorstw, aby zasilić budżet wojenny.

W Sankt Petersburgu, z powodu kryzysu budżetowego, prawie dziewięciokrotnie obniżono wypłaty za rekrutację do wojska.

Przypomnijmy, że w Rosji gwałtownie pogarszają się nastroje konsumentów, spada zaufanie do gospodarki i rośnie niepokój. Informuje o tym Służba Wywiadu Zagranicznego Ukrainy. Akcja kredytowa dla ludności w Rosji spadła do najniższego poziomu od sześciu lat.

Po trzech latach nieoczekiwanego wzrostu gospodarczego Rosja boryka się z nagłym spowolnieniem — wydatki na wojnę, inflacja i spadek cen ropy zaczęły wywierać presję na gospodarkę, która jeszcze niedawno wydawała się odporna na sankcje.

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