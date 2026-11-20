Komisja Europejska planuje uwzględnić propozycję zakazu wydawania wiz rosyjskim sportowcom w projekcie 22. pakietu sankcji wobec Rosji. Poinformował o tym premier Polski Donald Tusk. Oczekuje się, że Komisja Europejska przedstawi projekt nowego pakietu sankcji do końca listopada.

„Komisja Europejska przygotowała projekt kolejnego pakietu sankcji. <...> W projekcie znajdzie się również propozycja dotycząca zakazu wydawania wiz rosyjskim sportowcom” – powiedział Tusk dziennikarzom.

Zaznaczył również, że na razie nie jest upoważniony do ujawniania szczegółów projektu.

Komisja Europejska zamierzała przedłożyć projekt 22. pakietu sankcji wobec Rosji do końca listopada, aby spróbować go przyjąć przed końcem roku.

Wcześniej komisarz UE Glen Micallef, odpowiedzialny za politykę sportową, kulturalną i młodzieżową UE, napisał na X, że od 2027 roku Komisja Europejska pozbawi finansowania w ramach programu Erasmus+ wydarzenia sportowe z udziałem przedstawicieli Federacji Rosyjskiej pod rosyjską flagą.

Poinformował o tym premier Polski Donald Tusk.

Przypomnijmy, że Putin skrytykował Finlandię za odmowę wpuszczenia rosyjskich sportowców.

Finlandia zakazała wjazdu rosyjskim sportowcom od 16 listopada.

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