Roskomnadzor zażądał od rosyjskiej dziennikarki Ksenii Sobczak usunięcia z serwisu YouTube trzech odcinków jej programu z udziałem blogerów Hilmi Forksa, Igora Sinyaka i Andrieja Grigoriewa-Apollonowa. Urząd rzekomo wykrył w tych materiałach „oznaki ekstremizmu”.

Według dziennikarki Roskomnadzor nie sprecyzował, które konkretnie fragmenty wywiadów stały się przyczyną zastrzeżeń. Serwis „Agencja” zwrócił się do Sobczak z prośbą o komentarz, jednak do momentu publikacji nie otrzymał odpowiedzi.

„To oczywiście fiasko, ale co zrobić” – napisała Sobczak, komentując żądanie urzędu. Dodała, że nadal pracuje w Rosji wraz ze swoim zespołem, dlatego jest zmuszona spełnić wymagania organu regulacyjnego.

Hilmi Forks i Igor Sinyak zostali już w 2023 roku pociągnięci do odpowiedzialności administracyjnej pod zarzutem „propagandy LGBT”. W Rosji ruch LGBT uznano za ekstremistyczny.

Najwcześniej z trzech odcinków ukazał się wywiad z blogerem kosmetycznym Igorem Syniakiem – 1 czerwca. Już następnego dnia przewodnicząca „Ligi Bezpiecznego Internetu” Katerina Mizulina poinformowała, że zwróciła się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z prośbą o sprawdzenie tego odcinka pod kątem „propagandy LGBT”.

2 listopada Sobczak opublikowała rozmowę z blogerem Andriejem Grigoriewem-Apollonowem (All Right). W rozmowie tej opowiedział o rozstaniu ze swoim mężem — piosenkarzem Siergiejem Grigoriewem-Apollonowem (Grey Wiese).

Ostatnim z trzech wywiadów był ten z blogerem Hilmiem Forksem (Hilmi Olejnik), który ukazał się 2 listopada. W październiku wyszedł z zakładu karnego, gdzie odbywał trzyletni wyrok w sprawie dotyczącej rozpowszechniania pornografii. Przed wszczęciem tej sprawy pojawiło się również oświadczenie Kateriny Mizulinowej.

W październiku 2025 roku Sobczak usunęła już na żądanie Roskomnadzoru wywiad z Siergiejem Grigoriewem-Apollonowem. Wówczas urząd stwierdził, że w materiale występują oznaki „propagandy LGBT”.

Szczególny oddźwięk wywołał wywiad z Andriejem Grigoriewem-Apollonowem, do którego dołączyła Angelina Gołoszczapowa – wdowa po synu biznesmena Konstantina Gołoszczapowa, znanego jako „masażysta Putina”.

Kostiantin Gołoszczapow – biznesmen blisko związany z Władimirem Putinem. Zajmuje się on również dostarczaniem prawosławnych relikwii do Rosji i był jednym z założycieli Rosyjskiego Towarzystwa Afonskiego.

Angelina Gołoszczapowa, która przed urlopem macierzyńskim kierowała biurem prasowym instytucji podlegającej Ministerstwu Kultury, opowiedziała o luksusowym stylu życia i przyznała, że wsparcie finansowe zapewnia jej rodzina zmarłego męża.

W szczególności wspomniała o regularnych wyjazdach do zabytkowej willi we Włoszech. Na samą rozmowę Goloszczapowa przyszła w marynarce, której wartość Sobczak oszacowała na 10 tysięcy euro.

Dziennikarka zasugerowała, że głównym źródłem środków jest była rodzina męża, która utrzymuje dzieci Angeliny. W rozmowie Sobczak zapytała:

„To jednak była rodzina męża, ponieważ dzieci (Goloszczapowa w wywiadzie mówi, że ma dwoje dzieci — „Agencja”) i to oni, że tak powiem, utrzymują dzieci, a co za tym idzie, również panią?”.

„No cóż, niech tak będzie” – odpowiedziała Gołoszczapowa.

Podczas rozmowy o Konstantinie Gołoszczapowie Sobczak wspomniała również o trzech wersjach pochodzenia pseudonimu „masażysta Putina”.

Według pierwszej wersji w latach 70. Goloszczapow uprawiał judo i wykonał masaż Putinowi, który cierpiał na uraz pleców. Zgodnie z drugą wersją – w latach 90. pracował jako masażysta w łaźni w Sankt Petersburgu, gdzie obsługiwał przyszłego prezydenta Rosji. Trzecia wersja głosi, że Gołoszczapow wykonywał masaż pleców Putinowi jeszcze wtedy, gdy ten pracował w leninградskim KGB.

Angelina Gołoszczapowa oświadczyła, że wie jedynie o sportowej przeszłości ojca swojego męża i zasugerowała, że w każdej z tych wersji „jest ziarno prawdy”.

Później dziennikarze magazynu „Ważne historie” ustalili, że włoska posiadłość, w której Goloszczapowa spędza lato, należy do byłego prezesa AFK „Systema” Jewgienija Nowickiego i jego byłej żony. Sam Nowicki jest prawdopodobnie nowym mężem Gološčapowej.

W Rosji biznesmenowi zarzuca się sprzeniewierzenie środków emerytalnych oraz utworzenie zorganizowanej grupy przestępczej.

Poinformowała o tym sama Sobczak.

Przypomnijmy, że reakcja rosyjskiej prezenterki telewizyjnej Ksenii Sobczak na oświadczenie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego dotyczące zagrożenia związanego z rosyjską przestrzenią powietrzną nie obyła się bez wulgarnego języka.

Opublikowana przez hakerów korespondencja rosyjskiej propagandystki Ksenii Sobczak rzekomo pokazuje zasady działania mediów kontrolowanych przez Kreml. Z korespondencji wynika, że redakcjom zalecano unikanie relacjonowania kryzysu paliwowego oraz skutków ataków Sił Obronnych Ukrainy na obiekty rosyjskiej infrastruktury naftowej.

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