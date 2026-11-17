Amerykańskie służby specjalne otrzymały informacje o prawdopodobnych przygotowaniach Iranu do ataków na przedstawicieli administracji prezydenta Donalda Trumpa w Waszyngtonie. Wśród możliwych scenariuszy rozważanych przez Teheran wymienia się użycie „brudnej bomby” lub broni chemicznej.

Według informacji kanału telewizyjnego strona irańska analizuje możliwe warianty ataków na amerykańskich urzędników. Jednocześnie przedstawiciele władz USA mają na razie różne oceny co do tego, czy Iran dysponuje niezbędnymi możliwościami do realizacji takich planów i czy jest gotowy do przeprowadzenia ataku.

Źródła CNN wskazują, że dane wywiadowcze wskazują obecnie raczej na przygotowywanie scenariuszy awaryjnych, a nie na bezpośrednie zagrożenie nieuchronnym atakiem.

Mimo to amerykańskie służby specjalne zwróciły uwagę na szczegółowość potencjalnych operacji. Według ich danych w planach określono konkretne miejsca i potencjalne cele ataków.

Tak zwana „brudna bomba” to urządzenie łączące zwykły materiał wybuchowy z materiałami radioaktywnymi. W przeciwieństwie do broni jądrowej nie powoduje ona wybuchu jądrowego, może jednak doprowadzić do skażenia radioaktywnego terenu.

Według CNN możliwość użycia takiego urządzenia jest rozważana przez amerykańskie służby specjalne jako jeden z potencjalnych scenariuszy irańskiego ataku.

Jednocześnie informacja o przygotowaniach do ataku nie oznacza, że decyzja o jego przeprowadzeniu została już podjęta. Władze amerykańskie nadal oceniają wiarygodność danych wywiadowczych oraz rzeczywiste możliwości Teheranu, zauważa CNN.

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