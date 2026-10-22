Rosja rozpoczęła tajną kampanię wpływową w Internecie w przededniu wyborów uzupełniających do Kongresu Stanów Zjednoczonych. Według danych amerykańskich służb wywiadowczych celem tej operacji jest osłabienie pozycji kandydatów z Partii Demokratycznej i Republikańskiej, którzy popierają Ukrainę, a także wzbudzenie nieufności Amerykanów wobec instytucji państwowych.

Amerykańskie służby wywiadowcze przygotowały tajny raport dotyczący zagranicznej ingerencji w proces wyborczy, który w tym tygodniu przekazano członkom komisji wywiadowczych Kongresu. W dokumencie opisano zakrojoną na szeroką skalę rosyjską kampanię informacyjną, mającą na celu wywołanie wśród Amerykanów poczucia chaosu i nieufności wobec instytucji państwowych.

W szczególności Moskwa rozpowszechnia dezinformację na temat działań amerykańskich władz i próbuje podważyć wiarygodność wyników głosowania przy użyciu maszyn wyborczych.

Do tworzenia i rozpowszechniania takich materiałów Rosja wykorzystuje narzędzia sztucznej inteligencji, które pozwalają szybciej generować treści i docierać do szerszej publiczności.

Rosyjskie operacje informacyjne poświęcają szczególną uwagę amerykańskim politykom, którzy opowiadają się za wsparciem Ukrainy. Przy tym przynależność partyjna kandydatów nie ma decydującego znaczenia: celem kampanii mogą stać się zarówno demokraci, jak i republikanie.

Jednocześnie w komunikacie nie wymieniono konkretnych kandydatów, przeciwko którym skierowane są rosyjskie operacje. Amerykańskie służby wywiadowcze nie wykryły również dowodów na próby włamania się przez Rosję do infrastruktury wyborczej USA ani do sieci komputerowych sztabów wyborczych.

Tajny dokument zawiera również informacje o próbach ingerencji w wybory ze strony Chin i Iranu. Jednak znaczna uwaga poświęcona jest w nim właśnie Rosji ze względu na skalę jej kampanii dezinformacyjnej.

W zeszłym tygodniu serwis społecznościowy X poinformował o usunięciu ponad 13 tysięcy kont powiązanych z rosyjskimi, chińskimi i irańskimi kampaniami dezinformacyjnymi. Według informacji podanych przez platformę operacje te były skierowane przeciwko kandydatom i działaczom społecznym o różnych poglądach politycznych.

Opublikowanie informacji o zagranicznej ingerencji wywołało spory w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Przedstawiciele Partii Republikańskiej skrytykowali Demokratów za wybiórcze przedstawianie danych wywiadowczych, w szczególności za poświęcanie większej uwagi rosyjskim operacjom w porównaniu z działaniami Chin.

W przyszłym tygodniu komisja wywiadowcza Izby Reprezentantów planuje zorganizować zamknięte, ponadpartyjne spotkanie informacyjne dotyczące zagrożeń dla procesu wyborczego.

Władze rosyjskie i osoby z nimi powiązane były wielokrotnie oskarżane o próby wywierania wpływu na procesy wyborcze w USA.

W szczególności w 2016 roku rosyjskich agentów powiązano z atakami hakerskimi na Krajowy Komitet Partii Demokratycznej oraz skrzynki e-mailowe pracowników sztabu wyborczego Hillary Clinton.

W latach 2018 i 2024 Moskwa prowadziła również kampanie dezinformacyjne mające na celu wywarcie wpływu na amerykańskich wyborców.

Ponadto próby rosyjskiej ingerencji odnotowano podczas wyborów w Gruzji, Mołdawii i Francji.

Informuje o tym serwis Politico.

Czołowi demokraci w Kongresie USA oświadczyli, że po tajnym briefingu wywiadowczym dowiedzieli się o kampanii dezinformacyjnej, którą, jak twierdzą, Federacja Rosyjska – państwo-agresor – prowadzi przeciwko demokratom kandydującym w wyborach uzupełniających w przyszłym miesiącu.

Kongresmenka z Partii Demokratycznej Ilhan Omar oświadczyła, że będzie zmuszona opuścić swoje mieszkanie w Waszyngtonie w USA z powodu gróźb, które otrzymała po przeszukaniu przeprowadzonym przez agentów federalnych.

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