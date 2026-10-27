Amerykańska agencja wywiadowcza zainteresowała się chińskim tajnym statkiem kosmicznym Shenlong

Agencja Wywiadowcza Ministerstwa Obrony Stanów Zjednoczonych opublikowała nowy raport poświęcony rozwojowi chińskich zdolności wojskowo-kosmicznych, którego osobny rozdział dotyczy tajnego wielokrotnego statku kosmicznego Shenlong („Boski smok”). W dokumencie opublikowano rzadkie zdjęcie orbitalne statku, wykonane przez satelitę firmy Maxar w 2024 roku.

Shenlong to bezzałogowy statek kosmiczny wielokrotnego użytku, wynoszony na orbitę przez rakietę nośną, zdolny do manewrowania w przestrzeni kosmicznej i powrotu na Ziemię za pomocą pasa startowo-lądowego, podobnie jak amerykańskie promy kosmiczne czy radziecki „Buran”.

Według danych wywiadowczych pierwszy lot testowy statku w 2020 roku trwał dwa dni, jednak podczas drugiego i trzeciego lotu statek pozostawał w kosmosie ponad 260 dni, wykonując skomplikowane manewry zbliżania się i manipulacji z satelitami inspekcyjnymi.

W lutym 2026 roku Chiny wysłały Shenlonga na czwartą misję, podczas której statek wielokrotnie wypuszczał i ponownie przechwytywał satelitę pomocniczego w odległości kilku tysięcy kilometrów. Stany Zjednoczone postrzegają takie testy jako doskonalenie technologii inspekcji, konserwacji, a także potencjalnego przechwytywania lub neutralizacji obiektów orbitalnych. Głównym amerykańskim odpowiednikiem chińskiego samolotu kosmicznego jest wojskowy bezzałogowy statek kosmiczny X-37B, który od sierpnia 2025 roku wykonuje swój ósmy tajny lot długodystansowy.

Źródło: Raport Agencji Wywiadowczej Departamentu Obrony USA.

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