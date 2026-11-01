Sekretarz stanu USA Marco Rubio oświadczył w Atlancie, że Waszyngton usłyszał obawy Pakistanu dotyczące ataków terrorystycznych z terytorium Afganistanu i jest gotów odegrać konstruktywną rolę, jeśli może być pomocny. Jak podaje Dawn, odpowiadał on na pytanie o napięcia w relacjach między Pakistanem a Afganistanem.

Według Rubio Pakistan jest zaniepokojony atakami, które zdaniem Islamabadu są wspierane z terytorium Afganistanu. Zaznaczył, że Pakistan uważa działania ruchu Taliban na rzecz powstrzymania takich ataków za niewystarczające i podejmuje działania odwetowe. Sekretarz stanu podkreślił, że Stany Zjednoczone nie chcą, aby Pakistan stał się celem terroryzmu.

Stanowiska stron

Rubio powiedział również, że Stany Zjednoczone nie utrzymują bliskich relacji z afgańskimi talibami. Jednocześnie oświadczył, że Waszyngton usłyszał obawy Pakistanu i widział część ataków, na które powołuje się Islamabad. Jak stwierdził, USA sprzeciwiają się terroryzmowi niezależnie od miejsca jego pochodzenia i celów.

Islamabad wielokrotnie wzywał administrację talibów w Kabulu do likwidacji na terytorium Afganistanu ośrodków bojowników, w tym powiązanych z zakazanym ruchem Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP). Strona pakistańska twierdzi, że grupy te wykorzystują terytorium Afganistanu jako bazę do ataków w Pakistanie. Talibowie odrzucają oskarżenia Islamabadu i nie wyrazili jednoznacznego stanowiska w sprawie TTP oraz innych grup.

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Ministerstwo Informacji Pakistanu również skrytykowało stanowisko talibów, oskarżając ich o odmowę rozwiązania problemu terroryzmu z terytorium Afganistanu. Była to odpowiedź na oświadczenie rzecznika talibów Zabihullaha Mudżahida, który odpowiedzialnością za brak uregulowania obarczył politykę Islamabadu.

Negocjacje i starcia na granicy

Kilka rund rozmów między stronami w ubiegłym roku, prowadzonych przy mediacji Kataru i Turcji, nie przyniosło rezultatów. Tegoroczne wysiłki z udziałem Chin również nie doprowadziły do przełomu.

Na granicy Afganistanu i Pakistanu trwają okresowe starcia. We wrześniu Pakistan przeprowadził naloty w rejonie przygranicznym po atakach w prowincji Chajber Pasztunchwa. W październiku, według źródeł bezpieczeństwa, pakistańskie siły odpowiadały na ostrzał ze strony afgańskiej w Kurramie oraz w rejonie Angur Adda w Południowym Waziristanie.

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