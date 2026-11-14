Aryna Sabalenka straciła szansę na zakończenie sezonu WTA na drugim miejscu w rankingu po występie w turnieju w Indian Wells w USA. Iga Świątek również po raz pierwszy od 2021 roku nie znajdzie się w czołowej dwójce rankingu końcowego, informuje Interia Sport.

Walka o drugą pozycję

Według portalu Jelena Rybakina przedwcześnie zdobyła Chris Evert WTA World No.1 Trophy po turnieju WTA 500 w Tokio. Kazachska tenisistka przyjechała do Kalifornii, jednak wycofała się z turnieju z powodu choroby wirusowej. Jej pierwsza pozycja w rankingu, jak zaznacza źródło, była już nieosiągalna dla rywalek.

Przed półfinałami w Indian Wells Rybakina miała w rankingu na żywo 8099 punktów. Mirra Andriejewa zajmowała drugie miejsce z dorobkiem 6906 punktów, Sabalenka była trzecia z 6685, a Jessica Pegula — piąta z 6160. W przypadku zwycięstwa w turnieju Pegula mogła zdobyć 7060 punktów, podczas gdy maksymalny wynik Andriejewej wyniósłby 7806 punktów.

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Pozycja Sabalenki i rozstawienie w Australii

Andriejewa wyprzedziła Białorusinkę w rankingu po ich bezpośrednim meczu, w którym wygrała 11 gemów z rzędu. Według informacji Interia Sport Sabalenka wygrała 32,9% wszystkich rozegranych punktów — jest to najniższy wskaźnik w jej meczach WTA Tour.

Źródło zaznacza, że Pegula mogła wyprzedzić Sabalenkę pod warunkiem zwycięstwa w turnieju. Jeśli Białorusinka zakończy sezon na trzecim miejscu, nie będzie rozstawiona z numerem pierwszym ani drugim w turniejach w Brisbane i Melbourne. Rybakina i Andriejewa również planują zagrać w Australii.

Aktualizacja rankingu z 16 listopada określi rozstawienie na turnieje w pierwszej połowie stycznia, w tym Australian Open. Świątek przed półfinałami zajmowała dziewiątą pozycję z 4188 punktami. W ciągu trzech poprzednich sezonów ona i Sabalenka zajmowały dwie pierwsze pozycje w końcowym rankingu WTA.

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