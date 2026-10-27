Wicepremier Włoch, minister transportu i lider partii Liga Matteo Salvini oświadczył, że rząd może uwzględnić w budżecie na 2027 rok mechanizm, który pozwoli obywatelom zacząć otrzymywać państwową emeryturę od 64. roku życia. Obecnie wiek emerytalny we Włoszech wynosi 67 lat i zgodnie z obowiązującym systemem będzie stopniowo podnoszony wraz ze wzrostem oczekiwanej długości życia.

Ocena kosztów inicjatywy

Jak podaje ANSA English, Salvini powiedział, że Ministerstwo Gospodarki i Finansów oraz włoski Narodowy Instytut Zabezpieczenia Społecznego oceniają koszt takiej decyzji. Według niego finansowanie powinno być wystarczające, aby osoby, które opłacały składki do systemu, co najmniej odzyskały wpłacone środki.

Wicepremier oświadczył również, że w rządzie istnieje porozumienie w sprawie inicjatywy i jej finansowania. Jednocześnie konsultacje dotyczące innych pozycji wydatków będą kontynuowane.

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Rewizja systemu emerytalnego

Salvini powiązał inicjatywę ze zmianami w systemie emerytalnym wprowadzonym przez byłą minister pracy Elsę Fornero za rządów Maria Montiego w latach 2011–2013. Według niego partia Liga od dawna dążyła do rewizji tej ustawy.

Salvini dodał, że rząd premier Giorgii Meloni prawdopodobnie zatwierdzi projekt ustawy budżetowej na 2027 rok w środę.

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