Arabia Saudyjska w niedzielę, 11 października, przedłużyła zamknięcie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Króla Chalida w Rijadzie i przeniosła szkoły w stolicy na naukę online do końca tygodnia. Stało się to dzień po ataku rakietowym na lotnisko, w którym zginęło 12 osób, a ponad 300 zostało rannych.

Według Global News Canada, ograniczenia na lotnisku obowiązywały co najmniej do godziny 21:00 w niedzielę. Jemeńscy Huti nie przyznali się do odpowiedzialności za sobotni atak, jednak wcześniej przyznawali się do ataków na saudyjskie lotniska i obiekty naftowe oraz grozili kolejnymi uderzeniami na lotniska królestwa.

Ofiary ataku

Uderzenie trafiło w kompleks lotniskowy, w którym znajdują się terminale 3 i 4 obsługujące loty krajowe, poinformował regionalny urzędnik pod warunkiem zachowania anonimowości. Saudyjskie władze oświadczyły, że wśród zabitych było czterech obywateli Arabii Saudyjskiej, dwóch obywateli Bangladeszu, a także obywatele Palestyny, USA, Egiptu, Jordanii, Syrii i Sudanu.

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Pomocy rannym udziela kilka szpitali. Wśród zabitych była 28-letnia egipska stewardesa Azza Ramzi, która pracowała dla saudyjskiej linii lotniczej Flynas.

Oświadczenia stron

Rzecznik wojskowego skrzydła Huti, Jahja Sari, wezwał „wszystkich do poważnego potraktowania naszych ostrzeżeń”. Atak na lotnisko potępiły Irak, Liban, Syria, sekretarz generalny ONZ António Guterres oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Huti oświadczyli także, że w niedzielę dwa naloty uderzyły w stolicę Jemenu, Sanę, oskarżając o nie Arabię Saudyjską. Saudyjskie władze nie skomentowały tych doniesień. Prezydent USA Donald Trump po ataku oświadczył, że rozważa możliwość przyłączenia się Stanów Zjednoczonych do saudyjskich uderzeń przeciwko Huti.

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