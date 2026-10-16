Arabia Saudyjska straciła dwóch obywateli Bangladeszu, których skazano za nieokreślony czyn w meczecie w Mekce. Saudyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oświadczyło, że skazani dopuścili się czynu naruszającego świętość meczetu, informuje RMF24.

Konsulatu nie uprzedzono

Resort nie sprecyzował, na czym dokładnie polegały zarzuty. Według podanych informacji wyrok wydano na podstawie prawa islamskiego. Saudyjskie ustawodawstwo przewiduje karę śmierci za czyny, które sąd uzna za szczególnie poważne naruszenia prawa.

Konsulat Bangladeszu w Dżuddzie oświadczył, że nie został wcześniej poinformowany o planowanych egzekucjach.

Wyrok wobec uczestnika protestów

Według The Guardian Sąd Najwyższy Arabii Saudyjskiej utrzymał w mocy wyrok śmierci wobec Yousefa al-Manasifa. Oskarżano go między innymi o udział w demonstracjach popierających prawa mniejszości szyickiej oraz w pogrzebach, które władze uznawały za formę protestu.

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Czyny zarzucane al-Manasifowi, według publikacji, zostały popełnione, gdy miał od 15 do 17 lat. Został zatrzymany w 2017 roku. Organizacja praw człowieka Reprieve twierdzi, że mężczyzna był torturowany i zmuszony do podpisania fałszywych zeznań. Według jej danych spotkał się z wyznaczonym przez państwo adwokatem dopiero pięć lat po zatrzymaniu.

Liczba egzekucji rośnie

W 2020 roku Arabia Saudyjska ogłosiła zniesienie kary śmierci za przestępstwa popełnione przez osoby niepełnoletnie. Jednocześnie Reprieve twierdzi, że od 2015 roku w królestwie stracono co najmniej 17 osób za czyny, których miały rzekomo dopuścić się przed ukończeniem 18 lat.

Według Human Rights Watch w 2025 roku w Arabii Saudyjskiej stracono 356 osób, podczas gdy rok wcześniej — 345. Wśród skazanych było wielu cudzoziemców, przede wszystkim w sprawach narkotykowych, w tym niezwiązanych z przemocą.

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