Koalicja pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej oświadczyła, że wieczorem 12 października przechwyciła i zniszczyła rakietę balistyczną. Według koalicji ugrupowanie Huti wystrzeliło ją w kierunku Rijadu, stolicy Arabii Saudyjskiej.

Oświadczenie koalicji

Jak informuje Anadolu Agency, koalicja ogłosiła przechwycenie i zniszczenie rakiety we wpisie w serwisie społecznościowym X. W komunikacie wskazano, że rakieta balistyczna została wystrzelona w kierunku Rijadu.

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Ostrzeżenie obrony cywilnej

Komunikat koalicji poprzedziły alerty saudyjskiej obrony cywilnej. Służba krótko ostrzegła przed potencjalnym zagrożeniem w Rijadzie, a kilka minut później poinformowała, że zagrożenie minęło.

Według agencji w ostatnich dniach Rijad wielokrotnie był celem ataków Huti. Uderzenia na Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chalida w ciągu dwóch dni spowodowały tymczasowe zawieszenie jego działalności.

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