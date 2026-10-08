Jemeńscy Huti oświadczyli, że zaatakowali rakietą balistyczną Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chalida w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej. Saudyjska koalicja walcząca z Huti poinformowała o przechwyceniu rakiety balistycznej na północ od miasta. Jak podaje Euronews, świadkowie słyszeli także kilka eksplozji w różnych częściach stolicy.

Oświadczenia stron

Rzecznik saudyjskiej koalicji, generał major Turki al-Maliki, oświadczył, że wojsko zniszczyło w Sanie, stolicy Jemenu, platformę wykorzystywaną do przeprowadzania ataków na Rijad. W chwili publikacji saudyjskie władze nie potwierdziły samego ataku na lotnisko ani nie poinformowały o zniszczeniach lub ofiarach w wyniku deklarowanego ataku rakietowego.

Według świadków dyplomatom nakazano pozostanie w budynkach ambasad. Międzynarodowe szkoły również podjęły środki ostrożności.

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Wcześniejsze ataki na lotniska

Strona saudyjska poinformowała, że poprzedniego dnia w wyniku ataku drona na lotnisko im. Króla Chalida zginął obywatel Sudanu, a osiem innych osób zostało rannych. W innym ataku na lotnisko w mieście Abha na południowym zachodzie kraju zginęło dwóch mieszkańców z Maroka i Algierii, a 28 innych osób zostało rannych, poinformowali urzędnicy.

Generalny Urząd Lotnictwa Cywilnego Arabii Saudyjskiej nie przypisał odpowiedzialności za ataki na dwa międzynarodowe lotniska żadnej ze stron. Po incydentach opóźnienia lotów utrzymywały się drugi dzień.

Huti, znani również jako Ansar Allah, w ostatnich dniach wielokrotnie deklarowali ataki na saudyjskie lotniska, infrastrukturę krytyczną i obiekty wojskowe królestwa.

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