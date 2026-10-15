15 października łotewski Sejm przyjął pilne zmiany w ustawie karnej, które zaostrzają odpowiedzialność za organizowanie nielegalnej migracji, nielegalne przemieszczanie osób przez granicę państwową oraz organizowanie nielegalnego pobytu osób w kraju. Poinformował o tym LSM English.

Zwiększenie maksymalnych kar

W najcięższych przypadkach maksymalny wymiar kary pozbawienia wolności za nielegalne przemieszczanie osób przez granicę państwową zwiększono z 10 do 12 lat. Za organizowanie nielegalnego pobytu osób maksymalna kara wzrasta z sześciu do ośmiu lat.

Autorzy projektu ustawy wskazali w materiałach uzasadniających, że takie przestępstwa stanowią bezpośrednie zagrożenie dla nienaruszalności granicy państwowej, legalnej kontroli pobytu ludzi na Łotwie oraz bezpieczeństwa narodowego ogółem. Uważają również, że organizowanie nielegalnej migracji i związana z tym działalność stanowią istotne ryzyko dla bezpieczeństwa narodowego w obecnej sytuacji geopolitycznej.

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Wzrost liczby postępowań

Według łotewskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2026 roku wszczęto 124 postępowania karne dotyczące nielegalnego przemieszczania osób przez granicę. W 2025 roku takich postępowań było 52, a w 2024 roku — 39.

Ponadto w 2025 roku na Łotwie wszczęto 84 postępowania karne za organizowanie nielegalnego pobytu osób, podczas gdy rok wcześniej było ich 54.

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