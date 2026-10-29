29 października Sejm Łotwy przyjął zmiany do ustawy o Państwowej Straży Granicznej oraz ustawy o postępowaniu karnym. Precyzyjniej określają one uprawnienia strażników granicznych do użycia siły i mają wzmocnić ochronę infrastruktury granicznej przed atakami hybrydowymi, informuje LSM English.

Użycie siły i broni

Poprawki przyznają strażnikom granicznym prawo do użycia siły fizycznej, specjalnych technik bojowych, broni oraz psów służbowych w celu odparcia ataku na osobę lub obiekt infrastruktury granicy państwowej. Wcześniej ustawa nie przewidywała odrębnie takich uprawnień do odpierania ataków.

Zmiany pozwalają także na użycie broni bez ostrzeżenia, jeżeli w konkretnej sytuacji ostrzeżenie jest niemożliwe. Jeśli w wyniku użycia broni osoba odniosła obrażenia lub zginęła, strażnik graniczny musi niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin, powiadomić prokuraturę.

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Zmiany w dochodzeniach

Odrębne poprawki do ustawy o postępowaniu karnym stanowią, że przestępstwa popełnione przez strażnika granicznego jako funkcjonariusza publicznego podczas wykonywania obowiązków w trybie wzmożonej pracy systemu ochrony granicy będą badane przez upoważnionych funkcjonariuszy Państwowej Straży Granicznej.

Przewodniczący Komisji Obrony Sejmu Raimonds Bergmanis oświadczył, że na zewnętrznej granicy kraju trwa wojna hybrydowa, a nienaruszalność granicy i ochrona infrastruktury są częścią integralności terytorialnej Łotwy.

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