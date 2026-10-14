Senat Australii usunął z porządku obrad rządowy projekt ustawy o ograniczeniu ulg na prywatne ubezpieczenie zdrowotne dla obywateli w wieku 65 lat i starszych. Za odpowiednim wnioskiem połączyły siły Koalicja, Zieloni oraz niezależna senator Jacqui Lambie, informuje ABC News.

Inicjatywa przewidywała zmniejszenie od kwietnia przyszłego roku wysokości refundacji, którą starsi Australijczycy otrzymują na prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Rząd liczył na zaoszczędzenie 3 mld dolarów w ciągu czterech lat i przeznaczenie tych środków na inne potrzeby sektora opieki nad osobami starszymi.

Rząd obiecał ponownie wnieść projekt ustawy

Minister zdrowia Mark Butler oświadczył, że rząd nie rezygnuje z tej polityki i zamierza ponownie wnieść identyczny projekt ustawy następnego dnia. Nazwał decyzję Senatu sprzeczną z potrzebą finansowania lepszych usług opieki nad osobami starszymi.

Minister zdrowia w gabinecie cieni Anne Ruston wezwała rząd do definitywnego odstąpienia od cięć. Koalicja wcześniej oświadczyła, że zablokuje inicjatywę ustawodawczą w Senacie, dlatego rząd federalny liczył na poparcie Zielonych.

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Zieloni domagali się wyjątku dla emerytów

Lider Zielonych David Shoebridge zaznaczył, że partia popiera zmniejszenie ulg na prywatne ubezpieczenie zdrowotne, jednak sprzeciwia się objęciu zmianami emerytów. Oświadczył, że Zieloni mogliby poprzeć projekt ustawy pod warunkiem zwolnienia emerytów z cięć.

Według danych opublikowanych wcześniej przez ABC, około 1,6 mld dolarów z prognozowanej kwoty oszczędności miało pochodzić właśnie z ograniczenia ulg dla emerytów. Senator Jacqui Lambie stwierdziła, że osoby starsze już wydają znaczne środki na prywatne ubezpieczenie i mogą stanąć przed wyborem między wydatkami na żywność a opieką zdrowotną.

Rząd spotkał się także z krytyką ze strony stanów i terytoriów, sektora opieki nad osobami starszymi oraz branży prywatnych ubezpieczeń, które uważają, że zmiany mogą zwiększyć obciążenie publicznego systemu ochrony zdrowia. Jednocześnie wielu ekonomistów zdrowia poparło inicjatywę, uznając jej wpływ na system za nieznaczny.

Broniąc projektu ustawy, Mark Butler twierdził, że wskutek zmian z prywatnego ubezpieczenia zrezygnuje 44 tys. osób. Opublikowana w tym tygodniu na mocy przepisów o dostępie do informacji analiza Ministerstwa Zdrowia przewiduje, że do końca dekady łączna liczba takich osób może osiągnąć 78 tys.

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