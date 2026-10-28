Senat Francji debatuje nad projektem ustawy, który ma zobowiązać do rekompensaty za szkody wyrządzone podczas niedawnych zamieszek nie tylko bezpośrednich sprawców, lecz także osoby należące do tej samej grupy. Poinformowała o tym France 24.

Rekompensata za szkody

Inicjatywa jest rozpatrywana w kontekście skutków niedawnych zamieszek, z którymi mierzą się tysiące francuskich przedsiębiorstw. Projekt ustawy dotyczy rekompensaty za wyrządzone szkody.

Podstawą propozycji jest idea zbiorowej odpowiedzialności cywilnej. Właśnie to podejście stało się przedmiotem debaty wśród francuskich ustawodawców.

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Krytyka inicjatywy

Przeciwnicy projektu ustawy uważają, że taki przepis może potencjalnie naruszyć demokratyczne prawo ludzi do protestu. Ich zdaniem, z obawy przed znalezieniem się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie ludzie mogą unikać udziału w demonstracjach.

Krytycy ostrzegają również, że uczestnicy protestów mogą obawiać się powiązania z działaniami innych osób znajdujących się w tej samej grupie.

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