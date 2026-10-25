Senat Francji rozpatrzy w tym tygodniu rządowy projekt ustawy, zgodnie z którym uczestnicy ulicznych protestów mogą zostać zobowiązani do pokrycia do 10 tys. euro szkód spowodowanych wandalizmem, nawet jeśli nie wyrządzili ich bezpośrednio. Jak informuje The Guardian, taka odpowiedzialność może dotyczyć osób, które kontynuowały protest w pobliżu sprawców naruszeń lub przebywały z nimi w tej samej grupie.

Inicjatywa, znana jako ustawa „wandale płacą”, przewiduje również szersze użycie dronów nad miejscami protestów. Premier Sébastien Lecornu nazwał ją absolutnie konieczną po grabieżach i podpaleniach podczas niedawnych demonstracji w kraju.

Protesty w sprawie szkół i kosztów życia

We Francji od ponad miesiąca trwają protesty, do których przyłączyli się uczniowie szkół średnich, związki zawodowe oraz uczestnicy ruchu żółtych kamizelek. Uczniowie blokowali placówki edukacyjne, domagając się reakcji na brak nauczycieli, remontów zaniedbanych budynków oraz zmian w systemie składania wniosków na uniwersytety.

Protesty dotyczą również kosztów życia i stanu usług publicznych. Wcześniej w tym miesiącu we Francji doszło do jednego z najgorszych dni przemocy w ostatnich latach: w większości pokojowym demonstracjom towarzyszyły grabieże, pożary i uszkodzenia budynków państwowych. Następnie władze zaostrzyły środki bezpieczeństwa i ograniczenia dotyczące organizowania zgromadzeń.

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Krytyka opozycji i obrońców praw człowieka

Związki zawodowe oskarżyły prezydenta Francji Emmanuela Macrona o próbę zawężenia prawa do protestu. Eric Coquerel, przedstawiciel lewicowej partii La France Insoumise, oświadczył, że ustawa może faktycznie położyć kres ulicznym demonstracjom, ponieważ ludzie będą ryzykować odpowiedzialność za działania, których nie popełnili.

W otwartym liście do Le Monde lewicowe związki zawodowe oraz Francuska Liga Praw Człowieka nazwały inicjatywę niesprawiedliwą i stanowiącą poważne zagrożenie dla wolności demonstracji. Podczas protestów w ubiegły weekend uczestnicy wyrażali także niezadowolenie z zakazu demonstracji niezwiązkowych, które władze uznały za nielegalne, oraz z ograniczeń dotyczących akcji protestacyjnych w centrach miast.

Jednocześnie skrajnie prawicowa partia Zjednoczenie Narodowe twierdzi, że pomysł takiej ustawy pierwotnie należał do niej. Liderka partii Marine Le Pen, która rozpoczęła kampanię prezydencką, obiecała dochodzić odszkodowań za szkody wyrządzone przez uczestników zamieszek.

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