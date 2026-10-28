28 października 2026 roku Senat Francji zatwierdził projekt ustawy „chuligani płacą” (casseurs-payeurs), który przewiduje możliwość potrącania świadczeń socjalnych osobom uczestniczącym w brutalnych protestach. Za dokumentem zagłosowało 229 senatorów, przeciw było 105, informuje The Rio Times.

Rekompensata za szkody

Projekt ustawy wprowadza solidarną odpowiedzialność finansową dla osób, które świadomie dołączyły do grupy utworzonej w celu wyrządzenia szkód. Może ona również obejmować osoby, które pozostały w tłumie zdolnym do zakłócenia porządku publicznego po dwóch ostrzeżeniach policji.

Maksymalna kwota potrącenia wyniesie 10 tys. euro na osobę. Środki mogą być potrącane ze świadczeń rodzinnych, pomocy mieszkaniowej oraz RSA — podstawowego wsparcia dla osób bez pracy. Senatorowie dodali także do wykazu dodatek rodzinny, świadczenie na przygotowanie dzieci do szkoły oraz dodatek dla pracowników o niskich dochodach.

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Dodatkowe uprawnienia

Pierwotny tekst składał się z pięciu artykułów, jednak rząd i konserwatywna większość Senatu dodały do niego około 20 przepisów. Dokument przewiduje również administracyjne zakazy udziału w demonstracjach, zakaz wjazdu dla cudzoziemców skazanych w takich sprawach, a także szersze możliwości wykorzystywania dronów i monitoringu wideo z użyciem sztucznej inteligencji w śledztwach.

Ponadto projekt przewiduje możliwość eksmisji z mieszkań socjalnych oraz przyspiesza usuwanie publikacji internetowych wzywających do przemocy. Lewicowe siły polityczne krytykują inicjatywę, nazywając ją zagrożeniem dla wolności protestu.

Dokument nie stał się jeszcze ustawą: musi go rozpatrzyć Zgromadzenie Narodowe Francji, gdzie rząd nie ma stabilnej większości. Zasady określania części świadczeń socjalnych, którą będzie można potrącić, pozostają jeszcze do ustalenia.

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