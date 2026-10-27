Senat Francji w poniedziałek wieczorem odrzucił konstytucyjny projekt ustawy o autonomii Korsyki. Przeciwko dokumentowi zagłosowało 181 senatorów, a za — 134, informuje Anadolu Agency, powołując się na Les Echos.

Zmiany w projekcie

Przed głosowaniem siły prawicowe, które mają większość w izbie wyższej parlamentu, znacząco przeredagowały tekst wcześniej zatwierdzony przez Zgromadzenie Narodowe. W szczególności z proponowanego przepisu konstytucyjnego usunięto wzmiankę o „wspólnocie wyspiarskiej”, a także zawężono zakres szczególnych uprawnień przewidzianych dla Korsyki.

Proces nadania wyspie statusu autonomicznego w ramach Republiki Francuskiej zapoczątkowano w 2022 roku na wniosek prezydenta Emmanuela Macrona, gdy ministrem spraw wewnętrznych był Gérald Darmanin. Wersję kompromisową w 2024 roku zatwierdziło Zgromadzenie Korsykańskie, a w czerwcu 2026 roku poparło ją Zgromadzenie Narodowe.

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Reakcja autonomistów

Po decyzji Senatu senator z autonomistycznej partii Femu a Corsica, Paul-Toussaint Parigi, oświadczył, że jego siła polityczna wycofuje się z procesu Beauvau. Mer Bastii i jeden z czołowych korsykańskich autonomistów, Gilles Simeoni, zaznaczył, że przedstawiciele wyspy próbowali znaleźć polityczne rozwiązanie, jednak napotkali opór wobec procesu.

Partia Narodu Korsykańskiego również wycofała poparcie dla procesu, krytykując, jak stwierdziła, lekceważący stosunek senatorów. Po odrzuceniu przez Senat przyszłość reformy pozostaje niepewna: zmiany konstytucyjne we Francji muszą zostać przyjęte w identycznym brzmieniu przez obie izby parlamentu, a następnie uzyskać poparcie trzech piątych parlamentarzystów na wspólnym posiedzeniu.

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