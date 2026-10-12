Senat Meksyku jednogłośnie zatwierdził poprawkę do Ogólnej Ustawy o Turystyce, której celem jest zapobieganie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci i nastolatków. Przewiduje ona kontrolę oficjalnych dokumentów dorosłych podróżujących z osobami niepełnoletnimi, informuje Mexico News Daily.

Kontrola dokumentów

Usługodawcy turystyczni muszą weryfikować dokumenty potwierdzające więź rodzinną, prawa rodzicielskie, opiekę prawną lub status sprawowania opieki i pieczy nad osobą niepełnoletnią. Jeśli dorosły nie będzie w stanie potwierdzić takich podstaw, między innymi hotel lub usługa wynajmu muszą odmówić rezerwacji — niezależnie od tego, czy została dokonana osobiście, czy online.

Po odmowie usługodawca musi również natychmiast powiadomić władze w celu dalszej weryfikacji. Jednocześnie nie określono jeszcze, jakie dokładnie oficjalne dokumenty będą akceptowane jako potwierdzenie oraz które konkretnie usługi turystyczne będą zobowiązane do spełnienia nowych wymogów.

Prawniczka Magda Sayas w felietonie dla Diario del Istmo zaznaczyła, że praktyczne wdrożenie poprawki będzie wymagało szkoleń dla pracowników kontaktujących się z klientami oraz aktualizacji wewnętrznych systemów rezerwacji online działających w Meksyku.

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Głosowanie i dane Senatu

Projekt ustawy zatwierdzono jednogłośnie 104 głosami i przekazano do biura prezydenta do podpisania. Zgodnie z dokumentem Ministerstwo Turystyki zdefiniowało wykorzystywanie seksualne osób niepełnoletnich w sektorze turystycznym jako przypadki, w których sprawca podaje się za turystę krajowego lub zagranicznego i podróżuje do określonego miejsca, aby nawiązać kontakt seksualny z osobami niepełnoletnimi.

W oświadczeniu Senat, powołując się na dane World Vision Mexico, określił Meksyk jako drugi pod względem skali kierunek wykorzystywania seksualnego dzieci i nastolatków oraz pierwszy na świecie pod względem konsumpcji pornografii dziecięcej. Senatorka PAN Laura Esquivel Torres oświadczyła, że poprawka ma ograniczyć możliwości wykorzystywania seksualnego osób niepełnoletnich. Senatorka PRI Carolina Viggiano Austria poinformowała, że ponad 16 tys. dzieci w Meksyku znajduje się w sieciach wykorzystywania seksualnego, głównie w miejscowościach turystycznych.

W maju Stowarzyszenie Hoteli Cancún, Puerto Morelos i Isla Mujeres w stanie Quintana Roo formalnie zobowiązało się w ramach globalnej inicjatywy The Code, mającej na celu wykorzenienie wykorzystywania seksualnego dzieci i nastolatków w branży turystycznej.

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