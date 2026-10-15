15 października Senat Nigerii zmienił ustawę o federalnych politechnikach, przyznając im prawo do nadawania z wyróżnieniem stopnia Bachelor of Technology w dziedzinach nauki, inżynierii i technologii. Jak podaje Premium Times Nigeria, programy muszą uzyskać akredytację nigeryjskiej Narodowej Komisji Uniwersyteckiej oraz innych właściwych regulatorów.

Nowe uprawnienia instytucji

Nowelizacja uzupełnia ustawę o nowy podpunkt 2(1)(c). Umożliwia on federalnym politechnikom nadawanie stopnia Bachelor of Technology (B.Tech. Hons.) posiadaczom National Diploma (ND), Higher National Diploma (HND) lub dyplomu studiów podyplomowych.

Decyzję podjęto po tym, jak Senat zrewidował swoje wcześniejsze stanowisko, zgodnie z którym takie instytucje mogły wydawać jedynie kwalifikacje ND i HND. Lider Senatu Opeyemi Bamidele zaproponował ponowne skierowanie ustawy do rozpatrzenia przez Komisję Całej Izby Senatu. Według niego przepisy artykułów 2, 8 i 31 wymagały dodatkowego rozpatrzenia legislacyjnego dla zapewnienia jasności administracyjnej i stworzenia kompleksowych ram prawnych.

Zmiany dla rektorów

Podczas rozpatrywania sprawy w komisji żaden senator nie sprzeciwił się proponowanym zmianom. Przewodniczący Senatu Godswill Akpabio poddał zaktualizowane przepisy pod głosowanie głosowe, a większość senatorów je poparła.

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Nowelizacje zmieniają również zasady powoływania rektorów federalnych politechnik. Rada zarządzająca instytucji będzie powoływać rektora na pierwszą pięcioletnią kadencję, z możliwością drugiej i ostatniej czteroletniej kadencji. Ponadto artykuł 31 zmieniono tak, aby określał ministra jako urzędnika odpowiedzialnego za edukację.

Spór wokół HND

W Nigerii od dawna występuje różnica w traktowaniu przez pracodawców absolwentów uniwersytetów ze stopniem Bachelor of Science i posiadaczy HND z politechnik. Posiadacze HND historycznie spotykali się z różnicami dotyczącymi stanowisk początkowych, możliwości awansu zawodowego i dostępu do niektórych stanowisk w sektorze publicznym i prywatnym.

W 2018 roku federalna służba cywilna zezwoliła posiadaczom HND na rozpoczęcie pracy od poziomu siatki płac 08. Jednocześnie, aby awansować powyżej poziomu 14 lub przejść do innej kategorii stanowisk, muszą oni spełnić dodatkowe wymogi zgodnie z zasadami służby cywilnej.

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