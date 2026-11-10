Richard Blumenthal, demokratyczny członek Stałej Podkomisji Senatu USA ds. Dochodzeń, zażądał od giełdy kryptowalut Binance, spółki Tether oraz projektów kryptowalutowych powiązanych z prezydentem Donaldem Trumpem, przedłożenia dokumentów w ramach kontroli dotyczącej ewentualnych naruszeń finansowych i konfliktów interesów.

Wśród adresatów znalazły się firmy World Liberty Financial oraz Fight Fight Fight LLC, powiązane z rodziną Trumpa. Dochodzenie w sprawie ich działalności rozpoczęto w maju 2025 roku.

Senatorów interesują ewentualne transakcje z obcokrajowcami, wobec których toczy się federalne postępowanie karne, a także pozyskiwanie inwestycji od zagranicznych rządów oraz przestrzeganie zasad etyki publicznej.

Binance i Tether są sprawdzane pod kątem możliwego obchodzenia sankcji oraz transakcji związanych z administracją Trumpa. W szczególności ustawodawcy zwrócili uwagę na wykorzystanie stablecoina USDT w szarym systemie bankowym Iranu oraz transakcje Binance o wartości ponad 1,7 mld dolarów związane z tym krajem.

Pojawiły się również pytania dotyczące współpracy Binance z World Liberty Financial oraz ułaskawienia przez Trumpa założyciela giełdy, Changpenga Zhao.

Dokumenty należy dostarczyć do 4 stycznia 2027 r. W przypadku odmowy senatorowie grożą zastosowaniem środków przymusowych.

Źródło: Richard Blumenthal, Senat USA

Senaccy demokraci w USA przygotowują się do zbadania relacji bankowych JPMorgan Chase z przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem po tym, jak na początku przyszłego roku, zgodnie z oczekiwaniami, przejmą kontrolę nad Kongresem.

Lider demokratów w Izbie Reprezentantów USA oświadczył, że w przypadku zwycięstwa partii w wyborach uzupełniających będzie ona forsować projekt ustawy o zniesieniu ceł Donalda Trumpa oraz zakończeniu wojny z Iranem.

Pół roku po ogłoszeniu własnego smartfona T1 Phone przez Trump Mobile nabywcy nadal nie otrzymali obiecanych urządzeń. W związku z tym 11 demokratów zwróciło się do Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych (FTC) z prośbą o wszczęcie dochodzenia przeciwko tej firmie.

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