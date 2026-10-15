Jak informuje The Rio Times, w Paragwaju senator Gustavo Leite 14 października wezwał prezydenta Santiago Peñę do zastąpienia wszystkich pięciu członków zarządu banku centralnego kraju oraz superintendenta banków. Leite reprezentuje rządzącą Partię Colorado.

Żądanie dotyczące kierownictwa banku

Wydanie określa Leite jako najbardziej prominentnego zwolennika całkowitej wymiany kierownictwa banku centralnego. Jego apel do prezydenta dotyczy jednocześnie składu zarządu instytucji oraz superintendenta banków.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kontekst polityczny

Do lipca Leite był ambasadorem Paragwaju w Waszyngtonie. Obecnie jest senatorem i kieruje inicjatywą przedstawicieli rządzącej partii na rzecz zmiany kierownictwa banku centralnego.

W artykule Leite jest również przedstawiany jako krytyk prezydenta Peñi wewnątrz rządzącej partii. Artykuł poświęcono jego roli politycznej oraz żądaniu odnowienia kierownictwa regulatora bankowego.

Czytaj nas na