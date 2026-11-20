Amerykański senator z ramienia Partii Demokratycznej Tim Kaine zgłosił rezolucję, która zobowiązujeadministrację USA do przedstawienia Kongresowi wyjaśnień dotyczących zakupów rosyjskiego paliwa dieslowego, złagodzenia sankcji wobec Rosji oraz opóźnień w dostawach amunicji dla ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Dokument został przedstawiony 19 listopada.

Senator chce uzyskać informacje na temat tego, w jaki sposób decyzje administracji amerykańskiej mogły wpłynąć na zdolność Rosji do kontynuowania wojny przeciwko Ukrainie. W szczególności chodzi o zakupy rosyjskiego oleju napędowego, złagodzenie niektórych sankcji wobec Rosji oraz opóźnienia w przekazywaniu Ukrainie amunicji do systemów obrony przeciwlotniczej, w szczególności do systemów przechwytujących Patriot.

Ponadto Kane domaga się wyjaśnienia zmian w procedurze przekazywania ostrzeżeń o zbliżających się atakach rakietowych oraz udzielenia informacji na temat aktualnego stanu negocjacji dotyczących zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej.

Polityk skrytykował decyzje administracji USA, które jego zdaniem mogą sprzyjać finansowaniu rosyjskiej agresji i osłabiać obronę Ukrainy. Stwierdził, że Stany Zjednoczone nie powinny kupować rosyjskiego paliwa, ponieważ środki uzyskane przez Moskwę mogą zostać wykorzystane do kontynuowania wojny i wspierania Iranu.

Senator uznał również za krótkowzroczne opóźnienia w dostawach systemów przeciwrakietowych Patriot oraz złagodzenie sankcji wobec Rosji.

Rezolucja została złożona zgodnie z sekcją 502B(c) amerykańskiej ustawy o pomocy zagranicznej. Procedura ta umożliwia senatorowi domaganie się rozpatrzenia dokumentu, który wymaga od administracji przekazania Kongresowi informacji na temat skutków jej decyzji w zakresie praw człowieka.

Kane oświadczył, że w najbliższym czasie będzie mógł poddać rezolucję pod głosowanie w Senacie i wezwał kolegów do poparcia tej inicjatywy.

Obecnie dokument ten stanowi inicjatywę ustawodawczą senatora. Senat USA nie podjął jeszcze odpowiedniej decyzji, a kwestie poruszone w rezolucji wymagają wyjaśnień ze strony administracji.

Informuje o tym Radio Wolność, powołując się na treść rezolucji.

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