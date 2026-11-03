W Stanach Zjednoczonych Senacka Komisja ds. Handlu przeprowadzi 10 listopada przesłuchanie w sprawie kandydatury Danielle Thumann Severs na stanowisko członkini Federalnej Komisji Łączności USA (FCC). Channel NewsAsia informuje, powołując się na Reuters.

Kandydatura do FCC

Prezydent USA Donald Trump nominował Severs w sierpniu na jedno z dwóch wakujących miejsc w komisji. Pracuje ona jako starsza doradczyni przewodniczącego FCC Brendana Carra.

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Federalna Komisja Łączności składa się z pięciu członków. Obecnie w jej skład wchodzi dwóch republikanów oraz jedna przedstawicielka Partii Demokratycznej — komisarz Anna Gomez.

Kwestia ABC

FCC rozpatruje kwestię dalszego losu ośmiu stacji telewizyjnych ABC należących do firmy Walt Disney. W materiale zaznaczono również, że Trump zwolnił dwóch demokratów z Federalnej Komisji Handlu i odwołał ze stanowisk szereg innych demokratów. Jeśli Severs zostanie zatwierdzona, prezydent może potencjalnie zwolnić również Gomez.

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