Obwód saratowski stał się co najmniej piątym regionem Rosji, który od początku jesieni 2026 r. ograniczył, przełożył lub zniosł jednorazowe wypłaty dla rodzin żołnierzy poległych w wojnie przeciwko Ukrainie. Odpowiednią decyzję podjęto w związku z problemami z budżetami regionalnymi.

W obwodzie saratowskim z dniem 1 listopada weszło w życie rozporządzenie władz regionalnych, na mocy którego lokalne świadczenia dla rodzin poległych zostały zmniejszone dziesięciokrotnie – z 1 mln do 100 tys. rubli.

Według informacji źródła, od początku jesieni podobne decyzje podjęto jeszcze w kilku innych podmiotach Federacji Rosyjskiej.

W szczególności 30 października gubernator obwodu biełgorodzkiego Aleksander Szuwajew zarządził zmniejszenie świadczeń dla rodzin poległych żołnierzy trzykrotnie — z 3 mln do 1 mln rubli.

21 października rząd obwodu smoleńskiego obniżył podobną pomoc z 1 mln do 700 tys. rubli.

W obwodzie stawropolskim 22 października podjęto decyzję o przeniesieniu wypłat na rok 2027. Chodzi o odszkodowania przeznaczone dla rodzin poległych żołnierzy, w sprawie których decyzje o przyznaniu pomocy zostaną podjęte w listopadzie i grudniu bieżącego roku.

Ponadto 15 października gubernator obwodu samarskiego Wiaczesław Fedoryszczew swoim dekretem całkowicie zniosł lokalne wypłaty dla rodzin poległych.

W okresie od stycznia do sierpnia 2026 roku podobne decyzje podjęło co najmniej siedem innych rosyjskich regionów.

Na tej liście znalazły się obwody kemerowski, kirowski, omski, orenburski i uljanowski, a także republiki Baszkortostanu i Chakasji.

W ten sposób praktyka ograniczania, przenoszenia lub znoszenia regionalnej pomocy finansowej dla rodzin poległych rosyjskich żołnierzy rozprzestrzeniła się na szereg podmiotów Federacji Rosyjskiej.

Przypomnijmy, że władze Sankt Petersburga ograniczają wydatki socjalne z powodu deficytu budżetowego, który w 2026 roku może osiągnąć 200 mld rubli. Cięcia dotknęły świadczenia dla rodzin wielodzietnych, finansowanie przydziału mieszkań komunalnych, a także wydatki na edukację, opiekę zdrowotną i transport publiczny.

W obliczu rosnących wydatków wojskowych rosyjskie regiony są zmuszone do ograniczania finansowania kluczowych programów socjalnych, aby przeznaczyć środki na świadczenia dla żołnierzy i ich rodzin.

Wcześniej władze Sankt Petersburga zaproponowały znaczne zrewidowanie wydatków budżetu miejskiego na rok 2026. Projekt poprawek został przekazany do ekspertyzy. Zgodnie z dokumentem część wydatkowa budżetu może zostać zmniejszona o 70,2 mld rubli – do 1,58 bln rubli.

Rosja, jako państwo-agresor, planuje przeznaczyć na obronę 17,1 bln rubli w 2027 roku. Jest to o około 27% więcej niż pierwotnie zakładane 13,5 bln rubli i stanowi najwyższy wskaźnik od początku wojny Rosji przeciwko Ukrainie w 2022 roku.

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