Kolejny region Rosji pozostawił rodziny okupantów, którzy zostali wyeliminowani na Ukrainie, bez wypłat
Obwód saratowski stał się co najmniej piątym regionem Rosji, który od początku jesieni 2026 r. ograniczył, przełożył lub zniosł jednorazowe wypłaty dla rodzin żołnierzy poległych w wojnie przeciwko Ukrainie. Odpowiednią decyzję podjęto w związku z problemami z budżetami regionalnymi.
W obwodzie saratowskim z dniem 1 listopada weszło w życie rozporządzenie władz regionalnych, na mocy którego lokalne świadczenia dla rodzin poległych zostały zmniejszone dziesięciokrotnie – z 1 mln do 100 tys. rubli.
Według informacji źródła, od początku jesieni podobne decyzje podjęto jeszcze w kilku innych podmiotach Federacji Rosyjskiej.
W szczególności 30 października gubernator obwodu biełgorodzkiego Aleksander Szuwajew zarządził zmniejszenie świadczeń dla rodzin poległych żołnierzy trzykrotnie — z 3 mln do 1 mln rubli.
21 października rząd obwodu smoleńskiego obniżył podobną pomoc z 1 mln do 700 tys. rubli.
W obwodzie stawropolskim 22 października podjęto decyzję o przeniesieniu wypłat na rok 2027. Chodzi o odszkodowania przeznaczone dla rodzin poległych żołnierzy, w sprawie których decyzje o przyznaniu pomocy zostaną podjęte w listopadzie i grudniu bieżącego roku.
Ponadto 15 października gubernator obwodu samarskiego Wiaczesław Fedoryszczew swoim dekretem całkowicie zniosł lokalne wypłaty dla rodzin poległych.
W okresie od stycznia do sierpnia 2026 roku podobne decyzje podjęło co najmniej siedem innych rosyjskich regionów.
Na tej liście znalazły się obwody kemerowski, kirowski, omski, orenburski i uljanowski, a także republiki Baszkortostanu i Chakasji.
W ten sposób praktyka ograniczania, przenoszenia lub znoszenia regionalnej pomocy finansowej dla rodzin poległych rosyjskich żołnierzy rozprzestrzeniła się na szereg podmiotów Federacji Rosyjskiej.
Przypomnijmy, że władze Sankt Petersburga ograniczają wydatki socjalne z powodu deficytu budżetowego, który w 2026 roku może osiągnąć 200 mld rubli. Cięcia dotknęły świadczenia dla rodzin wielodzietnych, finansowanie przydziału mieszkań komunalnych, a także wydatki na edukację, opiekę zdrowotną i transport publiczny.
W obliczu rosnących wydatków wojskowych rosyjskie regiony są zmuszone do ograniczania finansowania kluczowych programów socjalnych, aby przeznaczyć środki na świadczenia dla żołnierzy i ich rodzin.
Wcześniej władze Sankt Petersburga zaproponowały znaczne zrewidowanie wydatków budżetu miejskiego na rok 2026. Projekt poprawek został przekazany do ekspertyzy. Zgodnie z dokumentem część wydatkowa budżetu może zostać zmniejszona o 70,2 mld rubli – do 1,58 bln rubli.
Rosja, jako państwo-agresor, planuje przeznaczyć na obronę 17,1 bln rubli w 2027 roku. Jest to o około 27% więcej niż pierwotnie zakładane 13,5 bln rubli i stanowi najwyższy wskaźnik od początku wojny Rosji przeciwko Ukrainie w 2022 roku.