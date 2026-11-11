Serwis AI Suno został oskarżony o nielegalne kopiowanie głosu Elvisa Presleya oraz piosenek Eminema

Właściciele praw do dorobku muzycznego Elvisa Presleya i Eminema złożyli odrębne pozwy sądowe przeciwko firmie Suno, która stworzyła generator muzyczny oparty na sztucznej inteligencji. Serwisowi zarzuca się naruszenie praw autorskich oraz bezprawne wykorzystywanie twórczości artystów bez odpowiedniej zgody.

Pozew w imieniu właścicieli praw do dorobku Elvisa Presleya, wśród których znajdują się Authentic Brands Group i Raleigh Music Publishing, został złożony w sądzie federalnym okręgu północnego Kalifornii.

Zdaniem powodów platforma Suno umożliwia użytkownikom generowanie kompozycji muzycznych, które odtwarzają styl wykonania i głos piosenkarza. W szczególności w 51-stronicowym pozwie zaznaczono, że serwis naśladuje jego charakterystyczną „bogatą barwę głosu” bez zgody właścicieli praw.

Ich zdaniem takie działania naruszają ustawę ELVIS Act, uchwaloną w stanie Tennessee w 2024 roku w celu ochrony głosów i wizerunków wykonawców przed nieuprawnionym wykorzystaniem przez sztuczną inteligencję.

Osobny pozew złożyła firma Eight Mile Style, która posiada prawa do setek nagrań Eminema, w tym „Lose Yourself”, „Without Me” i „The Real Slim Shady”. Oskarża ona Suno o to, że serwis umożliwia generowanie utworów i tekstów podobnych do twórczości rapera. Sam Eminem nie bierze osobiście udziału w postępowaniu sądowym.

W obu pozwach przytoczono przykłady wygenerowanych kompozycji, które – jak twierdzą właściciele praw – naśladują brzmienie Presleya lub odtwarzają teksty piosenek Eminema.

Adwokaci powodów stwierdzili, że Suno wykorzystuje wyniki wieloletniej pracy twórczej muzyków w celu osiągnięcia zysku. W sprawie Presleya wyrazili również zaniepokojenie wpływem takich technologii na przyszłość przemysłu muzycznego.

„Następny Elvis już nie weźmie do ręki gitary. Nienasycone dążenie firmy Suno do obniżania kosztów twórczości grozi tym, że ludzka kreatywność stanie się zbędna. Firma bez licencji w ciągu kilku sekund odtwarza to, czego opanowanie i doskonalenie wymaga lat” – czytamy w pozwie.

W Suno odrzucono zarzuty i podkreślono, że serwis jest przeznaczony do tworzenia oryginalnej muzyki, a nie do kopiowania cudzych utworów.

„Suno istnieje po to, by pomagać ludziom w tworzeniu nowej, oryginalnej muzyki, a nie po to, by wykorzystywać czyjeś imię lub wizerunek. Zabraniamy jakiegokolwiek nieuprawnionego wykorzystywania twórczości artystów” – oświadczył przedstawiciel firmy.

Według niego platforma zabrania podawania w zapytaniach nazwisk konkretnych wykonawców i tytułów ich utworów. Ponadto Suno sprawdza przesłane pliki audio i teksty pod kątem ewentualnych naruszeń oraz nieustannie udoskonala mechanizmy zabezpieczeń.

Jednocześnie firma jest już stroną w innych sprawach sądowych. W szczególności muzyk Jason Isbell i inni wykonawcy oskarżyli wcześniej Suno o to, że użytkownicy mogą omijać ograniczenia serwisu, tworząc zapytania zawierające opis charakterystycznego głosu i stylu wykonania artystów bez bezpośredniego podawania ich nazwisk. Suno zaprzecza tym zarzutom.

Źródło: Variety

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