Helsinki i pięć innych fińskich miast wezwały do zaostrzenia przepisów dotyczących nauczania domowego. Miasta proponują wprowadzenie obowiązkowej obecności w szkole, a naukę w domu zezwalać jedynie w wyjątkowych przypadkach, w tym ze względów zdrowotnych. Poinformował o tym YLE News.

Burmistrz Helsinek Daniel Sazonov oświadczył, że szkoła jest nie tylko miejscem zdobywania wiedzy akademickiej, lecz także przestrzenią socjalizacji. Nazwał też naukę w szkole narzędziem integracji, ponieważ dla wielu uczniów w stolicy język fiński ani szwedzki nie jest językiem ojczystym.

Nauczanie domowe w Finlandii

W tym roku w Helsinkach w domu uczyło się nieco ponad 200 dzieci, czyli około 0,4% wszystkich uczniów. Choć w stolicy nie jest to zjawisko masowe, liczba takich dzieci rosła w ostatnich latach. W całej Finlandii nauczaniem domowym objętych jest około 1 000 dzieci; wiele rodzin wybiera tę formę ze względu na kwestie zdrowotne lub dobrostan dziecka.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

W ubiegłym tygodniu rada miasta Helsinek zdecydowała o zaostrzeniu nadzoru nad uczniami uczącymi się w domu. Jednocześnie, według Sazonova, uprawnienia samorządów w tej dziedzinie są ograniczone, a nie wszyscy opiekunowie nauczania domowego zgadzają się na bardziej aktywną kontrolę.

Argumenty miast i zastrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Sazonov zaznaczył, że w Helsinkach nie odnotowano poważnych problemów z nauczaniem domowym. Jednocześnie powołał się na ostrzeżenia Fińskiej Służby Bezpieczeństwa i Wywiadu Supo: według oceny służby nauczanie domowe może z czasem zwiększać ryzyko dla bezpieczeństwa związane z fragmentacją społeczną. W raporcie służby ostrzeżono również, że izolowane środowisko edukacyjne może sprzyjać rozprzestrzenianiu się ideologii ekstremistycznych, w tym radykalnie islamistycznych lub skrajnie prawicowych.

Tampere również popiera zmianę przepisów o edukacji, jednak zastępczyni burmistrza ds. kultury Anne-Mari Jussila podkreśliła, że powodem nie jest ryzyko radykalizacji. W mieście około 50 uczniów uczy się w domu, a stanowisko władz jest takie, że dzieci powinny uczyć się razem z rówieśnikami. Liderka Sojuszu Lewicy Minja Koskela również powiedziała gazecie Helsingin Sanomat o potrzebie obowiązkowej obecności w szkołach, powołując się na prawo każdego dziecka do edukacji.

Czytaj nas na