Badanie ankietowe wśród pielęgniarek szkolnych w USA wykazało, że placówki bez zapasu adrenaliny ponad czterokrotnie częściej zgłaszały jej brak, gdy lek był potrzebny uczniowi podczas nagłego przypadku alergicznego. O wynikach badania, przedstawionego na dorocznym spotkaniu naukowym Amerykańskiego Kolegium Alergii, Astmy i Immunologii w 2026 roku, informuje News-Medical.

Dane z badania ankietowego

Naukowcy przeprowadzili ankietę wśród niemal 1850 pielęgniarek szkolnych od sierpnia do grudnia 2025 roku. Kwestionariusz wypełniło 349 pielęgniarek, z których każda reprezentowała jedną placówkę oświatową. Zapas adrenaliny w szkole miało 87% uczestników badania. Jednocześnie 74% szkół wymagało również, aby uczniowie ze stwierdzoną alergią pokarmową co roku przynosili do szkoły własne urządzenie z lekiem.

Adrenalina to lek stosowany w przypadku anafilaksji, ciężkiej reakcji alergicznej. Szkolny zapas adrenaliny może zostać użyty w nagłym przypadku dla każdego ucznia. Według przytoczonych danych szkoły są zobowiązane do przechowywania takiego zapasu tylko w 10 stanach USA, choć placówki oświatowe w innych stanach również mogą robić to dobrowolnie.

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Urządzenia osobiste i zapasowe

Podejście polegające na jednoczesnym przechowywaniu adrenaliny zapasowej i osobistej poparło 74% ankietowanych pielęgniarek. Kolejne 27% uznało, że szkolny zapas leku jest wystarczający bez obowiązkowego przechowywania indywidualnych urządzeń. Autorka badania Mahi Singh zaznaczyła, że kwestia ta wymaga dalszych badań.

W 72% szkół w poprzednim roku żaden uczeń nie potrzebował adrenaliny. W 97% placówek nigdy w ciągu jednego dnia nie wystąpiła potrzeba użycia więcej niż dwóch dawek. Zdaniem badaczy oznacza to, że część osobistych urządzeń może pozostać niewykorzystana aż do upływu terminu ważności. Autorzy uważają, że rozszerzenie programów tworzenia zapasów adrenaliny mogłoby zmniejszyć obciążenie finansowe i administracyjne rodzin oraz pomóc zapewnić dostępność leku w szkołach.

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