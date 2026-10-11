W Kanazawie w Japonii 31-letnia zawodowa szogistka Tomoka Nishiyama zdobyła prawo do przejścia do otwartego profesjonalnego systemu shogi i zostania pierwszą kobietą ze statusem kishi. Uzyskała to prawo po piątym zwycięstwie w kobiecym tytule Hakurei, informuje The Japan Times.

Zwycięstwo w serii Hakurei

W piątym meczu serii do czterech zwycięstw Nishiyama pokonała 34-letnią Kanę Fukumę w 118 ruchach. Końcowy wynik serii wyniósł 4:1. Obie zawodniczki mają po cztery tytuły w kobiecym profesjonalnym systemie joryu kishi.

Po meczu Nishiyama oświadczyła, że na razie nie może odpowiedzieć, czy skorzysta z prawa do zostania kishi. Musi ogłosić swoją decyzję w ciągu dwóch tygodni. Na późniejszej konferencji prasowej szogistka powiedziała, że zdobyte prawo dało jej „odnowione poczucie determinacji”, i zaznaczyła, że chce spokojnie wszystko przemyśleć po konsultacjach z ludźmi ze swojego otoczenia.

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Drogi do statusu kishi

Systemy kishi i joryu kishi w profesjonalnym shogi różnią się od siebie. Status joryu kishi jest przeznaczony wyłącznie dla kobiet, podczas gdy kishi mogą być zarówno mężczyźni, jak i kobiety.

Japońskie Stowarzyszenie Shogi wprowadziło nową zasadę w czerwcu 2025 roku. Przyznaje ona kobiecie, która pięć razy wygrała prestiżowy tytuł Hakurei, prawo do zostania kishi z rangą czwartego dana lub wyższą.

Przed wprowadzeniem tej zasady zawodniczki mogły przejść do systemu kishi na dwa sposoby: osiągając sukces w serii rozgrywek wśród graczy trzeciego dana w instytucie szkoleniowym Shoreikai albo zdając egzamin przejściowy. Nishiyama wstąpiła do Shoreikai w 2010 roku, gdy miała 14 lat, lecz niewiele zabrakło jej do statusu kishi i opuściła instytut w 2021 roku w wieku 25 lat. Nie zdała także egzaminu przejściowego, odnosząc dwa zwycięstwa i ponosząc trzy porażki w meczach z pięcioma graczami czwartego dana między wrześniem 2024 roku a styczniem 2025 roku.

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