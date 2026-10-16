W stanie Nowy Jork w USA gubernatorka Kathy Hochul ogłosiła w poniedziałek stan nadzwyczajny na całym obszarze stanu z powodu epidemii odry. Według niej od początku roku w stanie zarejestrowano 108 przypadków zachorowania.

Przypadki w 18 hrabstwach

Jak informuje The Hindu, decyzja obejmuje całe terytorium stanu. Źródło wiąże ją z epidemią odry oraz liczbą przypadków zarejestrowanych w Nowym Jorku w tym roku.

Od 15 lipca w 18 hrabstwach stanu odnotowano 92 przypadki odry. Gubernatorka podała te dane osobno od łącznej liczby przypadków od początku roku.

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Sytuacja w Pensylwanii

W sąsiedniej Pensylwanii, według Hochul, zgłoszono 977 przypadków odry. Wiele z nich wykryto w wiejskich hrabstwach w pobliżu granicy ze stanem Nowy Jork.

Przytoczone w materiale wskaźniki dla Nowego Jorku dotyczą dwóch okresów: 108 przypadków od początku roku oraz 92 — od 15 lipca. Dane dotyczące Pensylwanii przedstawiono osobno.

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