Potężny sztorm w USA w Święto Dziękczynienia spowodował rozległe przerwy w dostawach energii elektrycznej na znacznej części wschodniego wybrzeża. Silny wiatr powalał drzewa i linie energetyczne, a obfite opady podtopiły obszary przybrzeżne. Jak podaje Cyprus Mail, porywy wiatru osiągały 112 km/h.

Rozległe przerwy w dostawach prądu

Według danych serwisu PowerOutage.us, o godz. 14:26 czasu wschodniego niemal 200 tys. domów i przedsiębiorstw w Wirginii pozostawało bez zasilania, a kolejne 177 tys. w Maryland. Dziesiątki tysięcy odbiorców nie miały również prądu w Pensylwanii, New Jersey i Karolinie Północnej.

Amerykańska Narodowa Służba Pogodowa poinformowała o porywach wiatru o prędkości od 80 do 112 km/h w części Wirginii, Marylandu, Delaware, New Jersey, Nowego Jorku oraz przybrzeżnych obszarach Nowej Anglii. W ciągu dnia na lotnisku LaGuardia w Nowym Jorku odnotowano porywy do 90 km/h. Według służby połączenie silnego wiatru wiejącego od morza i wysokich przypływów spowodowało podtopienia przybrzeżne w nisko położonych społecznościach wzdłuż części wschodniego wybrzeża.

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Odwołania lotów i przełożenie parady

Sztorm zakłócił także transport lotniczy w okresie świątecznym. Według FlightAware przed rozpoczęciem dnia odwołano w USA ponad 400 lotów, a około 1 600 było opóźnionych. Najbardziej ucierpiały duże lotniska w rejonach Waszyngtonu i Nowego Jorku.

Zagrożenie związane z niepogodą zmusiło urzędników do przełożenia 100. dorocznej parady Macy's z okazji Święta Dziękczynienia w Nowym Jorku. To pierwszy przypadek, gdy wydarzenie przełożono z powodu surowych warunków pogodowych. Służba pogodowa prognozowała, że silny sztorm przybrzeżny z niszczycielskim wiatrem i obfitymi opadami będzie utrzymywał się do wieczora w czwartek i ustąpi w nocy z czwartku na piątek.

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