Lider Demokratów w Senacie USA Chuck Schumer oświadczył, że w przyszłym miesiącu zostanie ponownie wybrany na lidera większości, mimo że kilku nowo wybranych senatorów Demokratów zamierza nie poprzeć jego kandydatury. Informuje o tym The Hill.

„Nie chodzi o mnie. Zostanę ponownie wybrany liderem większości. Chodzi o skupienie się na Amerykanach i na tym, czego chcą” — powiedział Schumer dziennikarzom. Odpowiadał na pytania dotyczące stanowiska zwycięzców wyborów: Adama Hamiltona w Kansas, Troya Jacksona w Maine oraz Abdula El-Sayeda w Michigan, którzy deklarowali, że nie będą na niego głosować.

Głosy w demokratycznym klubie

Do ponownego wyboru Schumer potrzebuje zwykłej większości głosów w demokratycznym klubie. Według szacunków The Hill, w 2027 roku może on liczyć co najmniej 54 senatorów, a być może nawet 56.

O niechęci do poparcia Schumera mówiły także Juliana Stratton, która zdobyła mandat senatorski z Illinois, oraz Peggy Flanagan, która wygrała wybory w Minnesocie. Senatorka z Michigan Elissa Slotkin wezwała do pojawienia się „nowego pokolenia” liderów partyjnych.

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Wyniki wyborów

Mimo wezwań części Demokratów do zmiany przywództwa w Senacie lub zmiany pokoleniowej w partii, portal zauważa, że Schumer zachowuje szerokie poparcie w demokratycznym klubie po udanych dla partii wtorkowych wyborach.

Według The Hill Schumer odegrał ważną rolę w pozyskaniu kandydatów w kluczowych wyścigach, w tym byłego gubernatora Roya Coopera w Karolinie Północnej, byłego senatora Sherroda Browna w Ohio oraz byłej członkini Izby Reprezentantów Mary Peltoli na Alasce.

Schumer podkreślił także wkład swoich współpracowników w zdobycie przez Demokratów co najmniej siedmiu mandatów, które wcześniej kontrolowali Republikanie. Na konferencji prasowej w siedzibie Demokratycznego Komitetu Kampanii Senatorskiej zaznaczył: „Nie chodzi o mnie. Chodzi o Amerykanów — o to, czego chcą, czego potrzebują i co możemy zrobić, aby im pomóc”.

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