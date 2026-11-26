Szwedzka księżniczka Madlen wzięła udział w uroczystym otwarciu corocznego jarmarku bożonarodzeniowego przy szwedzkim kościele na Manhattanie w Nowym Jorku – poinformował szwedzki dwór królewski. Wydarzenie odbyło się w ramach programu Światowego Funduszu na rzecz Dzieci.

Na tę okazję księżniczka wybrała wydłużoną, dwurzędową wełnianą marynarkę w kolorze oliwkowym w cienkie pionowe paski brytyjskiej marki ME+EM, czarny top, długie, rozkloszowane czarne spodnie oraz czarne czółenka z ostrymi noskami. Stylizację dopełniała bransoletka Cartier Love z brylantami, zegarek Rolex oraz miniaturowe kolczyki.

Źródło: publikacja szwedzkiego dworu królewskiego (Kungahuset) na Instagramie.

Szwedzka księżniczka Sofia i książę Karol Filip wyruszyli we wspólną podróż. Na opublikowanych zdjęciach księżniczka Sofia i jej mąż pozują przy popiersiu poety Gustava Fredinga w jego pamiątkowej posiadłości Alsters, położonej w regionie Värmland. Na tę okazję Sofia wybrała płaszcz w kratę, a jej włosy ułożono w bujne loki.

Królowa Jordanii Rania zaprezentowała elegancką stylizację podczas wydarzenia w Kapsztadzie.

Królowa Hiszpanii Letizia nagrała przemówienie wideo z okazji 40. rocznicy powstania ruchu młodzieżowego FAD Youth, którego jest honorową przewodniczącą. Monarchini podkreśliła niebezpieczeństwa związane z zażywaniem narkotyków i substancji psychoaktywnych, a także zwróciła uwagę na problemy przemocy ze względu na płeć, cyberprzemocy oraz uzależnień cyfrowych.

Wcześniej królowa Hiszpanii Letizia wzięła udział w paradzie wojskowej w Madrycie z okazji Święta Narodowego. Na tę okazję wybrała jasnoróżową sukienkę, którą miała już na sobie wcześniej. Na tle gości, którzy w większości pojawili się w ciemnoniebieskich, czerwonych i zielonych strojach, strój królowej wyróżniał się delikatnymi odcieniami.

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