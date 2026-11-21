Pilot szwedzkiego myśliwca Gripen, który patrolował przestrzeń powietrzną Polski podczas piątkowego ataku rosyjskiego, miał zezwolenie na zniszczenie rosyjskiej rakiety, jednak nie był w stanie przeprowadzić przechwycenia z powodu wyjątkowo trudnych warunków pogodowych. Prawdopodobnym celem była rakieta skrzydłowa X-101.

Szwedzka para myśliwców Gripen działała pod kierownictwem Centrum Połączonych Operacji Powietrznych NATO (CAOC) z siedzibą w niemieckim Judeum. Centrum to odpowiada za operacje powietrzne w odpowiedniej części Europy.

To właśnie CAOC wydało tzw. condition based order – zezwolenie, które uprawnia pilotów do samodzielnego podejmowania decyzji o zniszczeniu celu powietrznego w określonych warunkach.

Jeden ze szwedzkich pilotów próbował przechwycić obiekt, który według wstępnej oceny był rosyjskim pociskiem skrzydłowym X-101. Pilot nie był jednak w stanie zidentyfikować celu ani wzrokowo, ani za pomocą pokładowych systemów optyczno-elektronicznych.

Generał Ireneusz Nowak wyjaśnił, że przeszkodą były „niezwykle trudne warunki atmosferyczne” w rejonie przechwycenia. Dlatego też, pomimo zgody NATO na użycie broni, myśliwiec nie zniszczył rakiety.

Według Nowaka w piątek polskie siły zbrojne śledziły 11 obiektów, które mogły stanowić zagrożenie dla przestrzeni powietrznej kraju. Trzy z nich przekroczyły polską granicę, jednak żaden nie spowodował ofiar śmiertelnych ani rannych.

W celu ochrony przestrzeni powietrznej zaangażowano:

dwa polskie myśliwce F-16;

dwa szwedzkie myśliwce Gripen;

samolot wczesnego ostrzegania Saab 340;

holenderski samolot tankujący MRTT;

naziemne systemy obrony przeciwlotniczej.

Jak zauważył polski wojskowy, rosyjski atak przebiegał w dwóch falach. Najpierw przeciwnik użył dronów, w tym szybkich dronów z silnikami odrzutowymi. Następnie rosyjskie siły zbrojne wystrzeliły pociski manewrujące „Kalibr” i X-101.

Strona polska dysponowała informacjami o miejscach wystrzelenia rakiet i dronów, ich liczbie oraz kierunkach lotu. Wojskowi korzystali również z danych przekazanych przez Ukrainę za pośrednictwem systemu „Wiraż”.

„Jeśli chodzi o to, kto stoi za tym atakiem, to z naszej strony nie ma obecnie żadnych wątpliwości” – podsumował Ireneusz Nowak.

Tak stwierdził dowódca operacyjny Sił Zbrojnych Polski, generał Ireneusz Nowak, w komentarzu dla Rzeczpospolitej.

Rosja prawdopodobnie celowo skierowała rakiety i drony w stronę przestrzeni powietrznej Polski rano 20 listopada, podczas zmasowanego ataku na Ukrainę. Kreml mógł w ten sposób sprawdzać reakcję NATO i próbować powstrzymać dalsze wsparcie wojskowe dla Ukrainy.

20 listopada, podczas rosyjskich ataków na Ukrainę, na terytorium Polski spadła jedna rakieta skrzydłowa i dwa drony odrzutowe. Wcześniej polscy urzędnicy informowali o upadku dwóch rakiet i jednego drona, jednak później skorygowali wstępne dane.

W Polsce rozległy się syreny alarmu powietrznego w związku z zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę. W szczególności mieszkańcy Lublina zgłaszali odgłosy syren, a w mediach społecznościowych zaczęły krążyć filmy przedstawiające sytuację w mieście.

Dzień wcześniej mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali komunikat RCB w związku z atakiem powietrznym Federacji Rosyjskiej – państwa agresora – na terytorium Ukrainy. W komunikacie zaznaczono, że sytuacja jest monitorowana, a gotowość polskiego systemu obrony przeciwlotniczej została podwyższona.

Premier Polski Donald Tusk poinformował, że otrzymał raport o możliwym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej podczas zmasowanego rosyjskiego ataku na zachodnie regiony Ukrainy.

W Polsce oświadczono, że ostrzeżenie o naruszeniu przestrzeni powietrznej przez rosyjskie obiekty wysłano przed ich upadkiem, a nie po nim, jak informowano wcześniej.

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