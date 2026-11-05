Szwajcaria przyłączyła się do nowego pakietu sankcji UE wobec Rosji i Białorusi

Rada Federalna Szwajcarii podjęła decyzję o wprowadzeniu środków ograniczających z 21. pakietu sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji i Białorusi.

„4 listopada Rada Federalna podjęła decyzję o wprowadzeniu środków z 21. pakietu sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji i Białorusi” – czytamy w komunikacie.

Zaznaczono, że już 3 listopada Federalny Departament Gospodarki, Edukacji i Badań Naukowych (EAER) podjął decyzję o włączeniu do listy sankcyjnej nowych podmiotów, a także o wykreśleniu z niej sześciu osób fizycznych i jednej firmy zgodnie z decyzją UE.

Po aktualizacji listy środki ograniczające będą miały zastosowanie do 254 osób fizycznych, przedsiębiorstw i innych podmiotów. W szczególności przewiduje się zamrożenie ich aktywów oraz zakaz udostępniania im zasobów gospodarczych.

Osobom fizycznym, które znalazły się na liście sankcyjnej, zabroniono również wjazdu do Szwajcarii lub tranzytu przez jej terytorium.

W dziedzinie handlu zaostrzono kontrolę eksportową w odniesieniu do 41 przedsiębiorstw, w tym tych zarejestrowanych w krajach trzecich.

Ponadto Szwajcaria zakazała przeprowadzania transakcji z udziałem szeregu przedsiębiorstw i organizacji. Ograniczenia dotyczą:

33 rosyjskich banków;

jednego banku z kraju trzeciego;

17 instytucji finansowych i dostawców usług związanych z kryptowalutami;

pięciu przedsiębiorstw z krajów trzecich;

czterech rosyjskich lotnisk;

dwa rosyjskie porty.

Ponadto 41 statków powiązanych z rosyjską flotą „cieniową” objęto całkowitym zakazem zakupu, sprzedaży i świadczenia usług.

Szwajcaria rozszerza obowiązujący zakaz eksportu towarów, które mogą przyczynić się do wzmocnienia potencjału wojskowego i technologicznego Rosji lub rozwoju jej sektora obronnego.

Ograniczenia obejmują w szczególności rosyjski przemysł lotniczy i kosmiczny oraz produkcję bezzałogowych statków powietrznych.

Jednocześnie wprowadzane są dodatkowe ograniczenia dotyczące importu innych towarów, które mają znaczenie gospodarcze dla Rosji.

Przewidziano również odrębne środki dotyczące sektora finansowego. Szwajcaria zaostrzyła ograniczenia związane z kryptowalutami.

Od tej pory obywatelom Rosji oraz osobom mieszkającym na terytorium Federacji Rosyjskiej zabrania się nabywania udziałów w szwajcarskich spółkach świadczących usługi w sektorze kryptowalut. Zakaz będzie obowiązywał niezależnie od charakteru usług oferowanych przez takie spółki.

Zmiany w szwajcarskich listach sankcyjnych weszły w życie 4 listopada o godz. 23:00. Ograniczenia sektorowe zaczynają obowiązywać 5 listopada.

Informację tę podaje strona internetowa Rady Federalnej Szwajcarii.

Przypomnijmy, że Ukraina przekazała europejskim partnerom sześć pakietów propozycji sankcji wobec rosyjskich przedsiębiorstw zajmujących się projektowaniem i produkcją rakiet balistycznych. Kijów pracuje również nad ograniczeniami dotyczącymi producentów pocisków skrzydłowych i dronów uderzeniowych oraz stara się uniemożliwić uruchomienie rosyjskiego satelitarnego systemu łączności „Rassvet”.

Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wprowadził w życie decyzję Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony w sprawie nałożenia nowych sankcji na Rosję. Ograniczenia dotyczą rosyjskich przedsiębiorstw i osób zaangażowanych w tworzenie satelitarnego systemu łączności „Rasswiet”, a także 39 statków rosyjskiej floty cieniowej.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Ukrainy Ołeksandr Karasewicz podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ wezwał do wprowadzania, utrzymywania i zaostrzania ukierunkowanych sankcji wobec rosyjskiej floty cieniowej. Ograniczenia powinny dotyczyć osób, przedsiębiorstw i statków zaangażowanych w obchodzenie sankcji dotyczących rosyjskiej ropy naftowej oraz wywozu skradzionego ukraińskiego zboża z tymczasowo okupowanych terytoriów.

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