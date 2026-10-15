Szwedzkie władze wskazały trzy regiony, w których szpitale będą przygotowywane do działania w razie wybuchu wojny: północ kraju, strategiczną wyspę Gotlandię na Morzu Bałtyckim oraz wschodnie wybrzeże. Informuje o tym RMF24.

Zapasy, szkolenia i współpraca z wojskiem

Dyrektor Krajowej Rady Zdrowia i Opieki Społecznej Björn Eriksson oświadczył, że przygotowania będą opierać się na istniejącej infrastrukturze medycznej. Ich celem jest zwiększenie zdolności do udzielania pomocy dużej liczbie poszkodowanych przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości zwykłej opieki medycznej.

Według portalu plan przewiduje uzupełnienie zapasów materiałów medycznych, szkolenie personelu oraz ścisłą współpracę z wojskiem. Władze regionalne, które odpowiadają za ochronę zdrowia w czasie pokoju, mają otrzymać na ten cel specjalne granty państwowe. Największe finansowanie — 37 mln koron szwedzkich, czyli około 3,3 mln euro — otrzyma północny region Norrbotten.

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Dlaczego wybrano te terytoria

Północ Szwecji jest postrzegana jako obszar, z którego w razie konfliktu mogłoby być udzielane wsparcie sąsiedniej Finlandii. Gotlandia może zostać odcięta od reszty kraju, dlatego wyspa wymaga odrębnych przygotowań logistycznych. Wschodnie wybrzeże z kolei będzie przygotowywane na możliwe przyjęcie rannych z państw bałtyckich w przypadku eskalacji w regionie.

W ubiegłym tygodniu na Gotlandii przeprowadzono ewakuację kilkuset mieszkańców. Jak zaznacza RMF24, były to pierwsze tak szeroko zakrojone ćwiczenia od lat 60., mające sprawdzić gotowość służb i ludności na realne zagrożenie.

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