Szwecja przekaże Ukrainie nowy pakiet wsparcia o wartości ponad 52 mln dolarów, mający na celu ochronę infrastruktury energetycznej przed rosyjskimi atakami oraz zapewnienie ludności ogrzewania i energii elektrycznej. Jak poinformowała ambasador Ukrainy w Szwecji Svitlana Zalishchuk, Sztokholm uważnie śledzi trudną sytuację energetyczną w kraju i przeznaczy środki na trzy kluczowe obszary.

W szczególności 300 mln koron szwedzkich (około 29 mln dolarów) zostanie przeznaczonych na zakup sprzętu ratowniczego oraz wzmocnienie ochrony ukraińskich obiektów energetycznych. Kolejne 85 mln koron (około 8,2 mln dolarów) zostanie przekazane za pośrednictwem Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w celu zapewnienia gospodarstwom domowym dostępu do światła i ogrzewania oraz nieprzerwanego funkcjonowania szpitali i szkół, a 155 mln koron (około 15 mln dolarów) zostanie przeznaczonych na pomoc humanitarną za pośrednictwem Ukraińskiego Czerwonego Krzyża, w szczególności na wsparcie finansowe dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji, ogrzewanie oraz generatory.

Źródło: komunikat ambasadorki Ukrainy w Szwecji Svitlany Zalishchuk.

Wcześniej rząd Szwecji podjął decyzję o przyznaniu Ukrainie nowego, szeroko zakrojonego pakietu pomocy finansowej i materialnej w wysokości około 1,5 miliarda koron szwedzkich (około 140 milionów euro).

Rząd Szwecji ogłosił przeznaczenie 6,9 mln koron szwedzkich (ponad 628 tys. euro) na fundusz Swecare w celu wzmocnienia systemu opieki zdrowotnej Ukrainy w 2026 roku. Środki zostaną przeznaczone na wsparcie sektora medycznego oraz rozwój współpracy między instytucjami ukraińskimi i szwedzkimi.

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