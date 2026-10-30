Xi Jinping rozpoczął wykluczanie z Komunistycznej Partii Chin rekordowej liczby urzędników — The Guardian

Przywódca Chin Xi Jinping nasila czystki wśród najwyższych rangą przywódców kraju i wyklucza z Komunistycznej Partii Chin rekordową liczbę urzędników. Skala zmian kadrowych stała się widoczna podczas piątego plenum Komitetu Centralnego KPCh, na którym odnotowano bezprecedensową liczbę nieobecnych uczestników.

Piąte plenum odbyło się w tym tygodniu. Jest to spotkanie wysokich rangą urzędników, które w Chinach organizuje się mniej więcej raz w roku.

W obradach wzięło udział zaledwie 279 pełnoprawnych członków i kandydatów na członków Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin. Dla porównania, w 2022 roku liczba ta wynosiła 376.

Oznacza to, że ponad 25% pierwotnego składu nie było obecnych na plenumie. W znacznym stopniu wiąże się to z zakrojonymi na szeroką skalę czystkami w strukturach partyjnych i państwowych.

Jest to największa liczba „pustych krzeseł” na plenumie w najnowszej historii Chin.

Wśród wykluczonych z partii znaleźli się Zhang Yuxia, który wcześniej zajmował drugie pod względem znaczenia stanowisko w hierarchii wojskowej ChRL, a także Ma Xinzhui, były sekretarz partyjny w Xinjiangu.

Po dojściu do władzy w 2012 roku Xi Jinping rozpoczął szeroko zakrojoną kampanię mającą na celu wykorzenienie korupcji w Komunistycznej Partii Chin.

Jednak w ostatnich latach kampania ta nasiliła się i objęła przedstawicieli najwyższych szczebli kierownictwa – zarówno w strukturach partyjnych, jak i wojskowych.

Jednocześnie eksperci zadają pytanie, czy kampania antykorupcyjna nie jest wykorzystywana również jako narzędzie do eliminowania konkurentów politycznych i karania urzędników za nielojalność wobec chińskiego przywódcy.

Skutki czystek kadrowych są widoczne również w Centralnej Radzie Wojskowej – najwyższym organie zarządzającym Chińską Armią Ludowo-Wyzwoleniową.

Zazwyczaj w jej skład wchodzi siedem osób, jednak po serii czystek kadrowych pozostało tam tylko dwóch: Xi Jinping i Zhang Shengmin, który odpowiada w armii za walkę z korupcją.

W ten sposób czystki znacząco zmieniły skład organu kierowniczego odpowiedzialnego za zarządzanie chińskimi siłami zbrojnymi.

W przyszłym roku na zjeździe Komunistycznej Partii Chin ma nastąpić odświeżenie składu Komitetu Centralnego i Biura Politycznego.

Jednak zakrojone na szeroką skalę zmiany kadrowe już teraz budzą wątpliwości, czy w partii jest wystarczająco dużo osób gotowych do objęcia wysokich stanowisk.

Wielu analityków uważa, że po ostatnich czystkach liczba potencjalnych kandydatów do awansu na stanowiska kierownicze znacznie się zmniejszyła. Może to utrudnić utworzenie nowego składu najwyższych organów partyjnych i państwowych.

O tym pisze „The Guardian”.

Wcześniej prezydent Chin Xi Jinping na krajowej konferencji poświęconej ochronie zdrowiaw Pekinie w dniach 12–13 października oświadczył, że okres 15. planu pięcioletniego na lata 2026–2030 będzie decydujący dla osiągnięcia celu, jakim jest zbudowanie „Zdrowej Chin” do 2035 roku.

Prezydent Chin Xi Jinping podczas uroczystości w Pekinie z okazji 90. rocznicy zwycięstwa w Wielkim Marszu oświadczył, że kraj stoi w obliczu „nowego Wielkiego Marszu”. Wezwał partię, armię i społeczeństwo do przygotowania się na trudną sytuację międzynarodową i wewnętrzną oraz do obrony interesów narodowych.

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