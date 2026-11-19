Przywódca Chin Xi Jinping opowiedział się za całkowitym zakazem i likwidacją broni jądrowej, a także wezwał państwa do dołożenia wszelkich starań, aby zapobiec wojnie jądrowej.

Chiński przywódca nazwał broń jądrową „mieczem Damoklesa”, który wisi nad ludzkością, i podkreślił konieczność jej całkowitego zniszczenia.

„Wojny nuklearnej nie można rozpocząć i nie da się jej wygrać” – podkreślił Xi Jinping.

Wezwał również trzy wielkie mocarstwa do dołożenia wszelkich starań, aby zapobiec wojnie nuklearnej, przestrzegać postanowień Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej oraz wspierać globalną stabilność strategiczną.

Informuje o tym agencja Bloomberg.

Przypomnijmy, że podczas szczytu Azjatyckiego Forum Współpracy Gospodarczej (APEC) w chińskim Shenzhen rosyjskiego dyktatora Władimira Putina towarzyszył adiutant z czarną walizką. Przedstawiciel rosyjskiej delegacji potwierdził, że jest to tak zwana walizka nuklearna.

Prezydent USA Donald Trump podczas trójstronnego szczytu w Chinach zamierza dążyć do zawarcia porozumienia w sprawie redukcji arsenałów jądrowych Stanów Zjednoczonych, Rosji – państwa-agresora – oraz Chin.

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