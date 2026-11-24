Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiga odbył rozmowę z szefem włoskiego MSZ Antonio Tajanim. Strony omówiły kwestie stosunków dwustronnych w kontekście napięć dyplomatycznych związanych z umieszczeniem włoskich polityków w bazie „Myrotvorets”.

Wcześniej Rzym zażądał od strony ukraińskiej wyjaśnień dotyczących pojawienia się nazwisk włoskich polityków w tej bazie.

Minister poinformował szefa włoskiego MSZ o niedawnej eskalacji aktów terroru ze strony Rosji wobec Ukraińców oraz o działaniach dyplomatycznych mających na celu zakończenie wojny. Sybiga i Tajani omówili również znaczenie swobody żeglugi oraz wyzwania w zakresie bezpieczeństwa na Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym.

Ukraiński dyplomata wyraził wdzięczność Włochom za konsekwentne wsparcie w umacnianiu potencjału obronnego Ukrainy, promowaniu jej przystąpienia do UE oraz wspieraniu wysiłków dyplomatycznych na rzecz zakończenia wojny.

Osobno Sibiga podziękował Tajaniemu „za owocną wymianę poglądów, podczas której skupiliśmy się na rozwiązaniu wszystkich nierozstrzygniętych kwestii w duchu ścisłego partnerstwa między Ukrainą a Włochami”.

Sibiga poinformował o tym na platformie X

Wicepremier Włoch Matteo Salvini zażądał przeprosin od prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w związku z umieszczeniem jego nazwiska w bazie danych serwisu „Myrotvorets” i zagroził konsekwencjami, które mogą wpłynąć na jego stanowisko w sprawie dalszej pomocy dla Kijowa.

Ambasada Ukrainy zareagowała na niezadowolenie Włoch związane z listą Myrotvorets

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