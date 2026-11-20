Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiga odniósł się do naruszenia przestrzeni powietrznej Polski i NATO podczas zakrojonej na szeroką skalę rosyjskiej ofensywy przeciwko Ukrainie. Wyraził solidarność z Polską i narodem polskim.

Według szefa MSZ, podczas gdy Moskwa mówi o „nowej architekturze bezpieczeństwa Europy”, rosyjskie rakiety i drony w rzeczywistości podważają istniejący porządek bezpieczeństwa.

„Kolejne naruszenie przestrzeni powietrznej Polski (oraz NATO) w wyniku zakrojonej na szeroką skalę rosyjskiej agresji na Ukrainę świadczy o zagrożeniach, jakie rosyjska agresja niesie dla całej Europy i wspólnoty transatlantyckiej” – napisał Sybiga w piątek w serwisie społecznościowym X.

Sybiga zaznaczył, że podczas gdy Moskwa próbuje zainicjować dyskusje na temat „nowej architektury bezpieczeństwa w Europie”, rosyjskie rakiety i drony bezpośrednio podważają istniejący porządek bezpieczeństwa w Europie. „Pierwszym krokiem do jego wzmocnienia byłoby prawdopodobnie zaprzestanie takich ataków” – dodał.

Minister obrony podkreślił, że „Ukraina stanowi pierwszą linię obrony przed rosyjskim zagrożeniem. Wspierając potencjał obronny Ukrainy, sojusznicy chronią własnych obywateli i swoje bezpieczeństwo. Obecnie niezwykle ważne jest zwiększenie presji na Rosję, wzmocnienie obrony przeciwlotniczej Ukrainy oraz zintensyfikowanie wysiłków na rzecz osiągnięcia pokoju”.

„Jesteśmy solidarni z Polską i narodem polskim. Ściśle współpracujemy, aby zapewnić wszelką niezbędną pomoc w wyjaśnieniu tego incydentu oraz zapobieganiu podobnym zagrożeniom w przyszłości” – podsumował Sibiga.

Wcześniej polskie media poinformowały, że około godziny 6:30 rano mogło dojść do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez „niezidentyfikowane obiekty latające podczas zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę”. Naoczni świadkowie zeznali, że w rejonie Chmielka doszło do potężnego wybuchu. W sieci krąży nagranie, na którym widać błysk i wybuch. Polskie siły zbrojne oświadczyły, że sprawdzają dane z systemów radarowych oraz informacje o możliwym upadku obiektu. Na miejsce wysłano naziemną grupę poszukiwawczo-ratowniczą złożoną z żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Jeszcze w nocy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ogłosiło zagrożenie lotnicze dla województw lubelskiego i podkarpackiego. Z powodu zagrożenia lotnisko w Rzeszowie zawiesiło działalność.

O tym poinformował minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiga na swoim profilu na Facebooku.

Przypomnijmy, że Donald Tusk zwołał nadzwyczajne posiedzenie w związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej Polski.

Polska zbada przypadki naruszenia przestrzeni powietrznej podczas ataku Rosji na Ukrainę – oświadczył Tusk.

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