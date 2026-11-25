Minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski oświadczył, że Warszawa rozważa wydalenie rosyjskiego ambasadora jako jeden z możliwych kroków dyplomatycznych w przypadku dalszych incydentów związanych z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej, jednak na razie nie planuje podjęcia takiej decyzji.

Według niego Moskwa może w odpowiedzi wydalić polskiego dyplomatę, dlatego Polska na razie oczekuje, że Rosja zaprzestanie ataków na sąsiadów i eskalacji konfliktu.

Szef polskiej dyplomacji wyraził również przekonanie, że Rosja nie ma potencjału, by pokonać kraje NATO, ponieważ Sojusz znacznie przewyższa ją gospodarczo, a państwa europejskie, na czele z Polską, znacznie zwiększają wydatki na obronę. Sikorski dodał, że skoro Moskwa nie jest w stanie odnieść zwycięstwa na Donbasie, tym bardziej nie jest w stanie pokonać NATO.

Wypowiedział się na ten temat w audycji Polskiego Radia.

Rosja odrzuciła zarzuty Polski dotyczące naruszenia jej przestrzeni powietrznej przez trzy rosyjskie pociski manewrujące X-101, które spadły na terytorium Polski 20 listopada. Ambasador Federacji Rosyjskiej w Warszawie Gieorgij Michno uznał zarzuty za bezpodstawne i stwierdził, że brakuje dowodów na udział Moskwy w tym incydencie.

Rosja prawdopodobnie celowo skierowała pociski i drony w stronę polskiej przestrzeni powietrznej rano 20 listopada, podczas zmasowanego ataku na Ukrainę. Kreml mógł w ten sposób sprawdzać reakcję NATO i próbować powstrzymać dalsze wsparcie wojskowe dla Ukrainy.

W Polsce oświadczono, że ostrzeżenia o naruszeniu przestrzeni powietrznej przez rosyjskie obiekty wysłano przed ich upadkiem, a nie po nim, jak informowano wcześniej.

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